Сбился с пути: найденного в ноябре розового фламинго сняли на видео в Новосибирском зоопарке

Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео найденного фламинго, которого в конце января поместили в вольер с сородичами. Замерзающую птицу нашли в ноябре 2023 года в Колыванском районе.
Как объяснили специалисты, залететь в Новосибирскую область фламинго мог во время миграции. Известно, что гнездовые колонии розовых фламинго есть в Казахстане. По словам орнитолога, птица сбилась с пути.
По словам сотрудников зоопарка, фламинго чувствует себя хорошо и нашел общий язык с сородичами. Так как эти птицы очень любят воду, в загоне для них сделан специальный неглубокий бассейн. А чтобы они легче переносили отсутствие солнечного света, на потолке установлены яркие лампы.
Красные фламинго впервые появились в Новосибирском зоопарке имени
Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.