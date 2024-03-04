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Сбился с пути: найденного в ноябре розового фламинго сняли на видео в Новосибирском зоопарке

Птица находится в вольере с сородичами

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Птицу нашли в Колыванском районе

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Жительница Новосибирска Анна Новикова сняла на видео найденного фламинго, которого в конце января поместили в вольер с сородичами. Замерзающую птицу нашли в ноябре 2023 года в Колыванском районе.

Как объяснили специалисты, залететь в Новосибирскую область фламинго мог во время миграции. Известно, что гнездовые колонии розовых фламинго есть в Казахстане. По словам орнитолога, птица сбилась с пути.

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Видео: Анна Новикова

По словам сотрудников зоопарка, фламинго чувствует себя хорошо и нашел общий язык с сородичами. Так как эти птицы очень любят воду, в загоне для них сделан специальный неглубокий бассейн. А чтобы они легче переносили отсутствие солнечного света, на потолке установлены яркие лампы.

Красные фламинго впервые появились в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило в марте 2019 года. 14 особей привезли из Чехии и на тот момент им было всего около полутора лет. В природе фламинго вылавливают из воды рачков, моллюсков и водоросли, отцеживая их с помощью специальных пластинок внутри клюва.

Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.

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