Испугался и сбился с курса: спасенного фламинго поселили в общий павильон в зоопарке Новосибирска

Возраст спасенной птицы — около 6 месяцев. Оперение серовато-белого цвета, ноги и маховые перья темные, почти черные. Взрослый наряд с оттенками розового и красного у него появится примерно через два года. В зоопарке хоть и содержатся красные и розовые фламинго, но большая часть из них красная. До ноября прошлого года розовый фламинго был один — его тоже нашли в природе и спасли. Сейчас в зоопарке будут жить два представителя этого вида.