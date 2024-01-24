Испугался и сбился с курса: спасенного фламинго поселили в общий павильон в зоопарке Новосибирска

Розового фламинго, которого нашли в Колыванском районе Новосибирской области в ноябре 2023 года, поселили в зоопарке имени
Как объяснили специалисты, залететь в Новосибирскую область фламинго мог во время миграции. Известно, что гнездовые колонии розовых фламинго есть в Казахстане. На зиму птицы отправляются на юго-восточный берег Каспийского моря (Азербайджан, Туркмения, Иран). Иногда фламинго что-то сильно пугает, они могут сбиться с пути. Сибирские орнитологи считают, что такое могло произойти с особью из Колыванского района.
— Мы не знаем, что именно произошло со стаей, по какой причине птица от нее отбилась и осталась одна. Но можно предположить, что их что-то напугало, помешало следовать правильным курсом. Когда фламинго нашли, в Новосибирской области уже начиналась зима — шел снег, по ночам было морозно. И птица могла погибнуть, если бы люди ее не спасли. На момент поступления в зоопарк у нее не было видимых повреждений. Но были признаки обезвоживания, переохлаждения, слабость. Наши ветврачи сделали всё, что необходимо, — рассказал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.
В зоопарке постарались создать для птицы комфортные условия и сейчас уже можно говорить, что фламинго адаптировался. У него хороший аппетит, он привыкает к новому дому. Спасенное животное перевели в павильон, где живут другие фламинго.
— Пока сделали для новой птицы отдельную загородку, но она из сетки и, можно сказать, условна. Фламинго друг друга видят, слышат и уже «переговариваются». Надеемся, что найденыш станет полноправным членом стаи, — добавил Андрей Шило.
Возраст спасенной птицы — около 6 месяцев. Оперение серовато-белого цвета, ноги и маховые перья темные, почти черные. Взрослый наряд с оттенками розового и красного у него появится примерно через два года. В зоопарке хоть и содержатся красные и розовые фламинго, но большая часть из них красная. До ноября прошлого года розовый фламинго был один — его тоже нашли в природе и спасли. Сейчас в зоопарке будут жить два представителя этого вида.
В конце декабря прошлого года в Новосибирске на улице Линейной заметили красного попугая. Как рассказала НГС местная жительница Юлия, птица сидела в снегу около школы.