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Звонкий хохот пугает посетителей в Новосибирском зоопарке — показываем, кто смеется

Гостья учреждения сняла виновников шума на видео

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Гигантские зимородки питаются мясом

Гигантские зимородки питаются мясом

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Звонкий хохот периодически раздается в Новосибирском зоопарке и пугает невнимательных посетителей. Так поет кукабарра. Гигантские зимородки, которые обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, появились в Новосибирске в 2019 году.

Они очень странно поют и питаются мясом. Пение этих птиц смогла снять на видео постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. При приближении людей кукабарры умолкают.

Ранее в Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Анна Новикова сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.

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