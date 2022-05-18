Звонкий хохот пугает посетителей в Новосибирском зоопарке — показываем, кто смеется
Гостья учреждения сняла виновников шума на видео
Звонкий хохот периодически раздается в Новосибирском зоопарке и пугает невнимательных посетителей. Так поет кукабарра. Гигантские зимородки, которые обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, появились в Новосибирске в 2019 году.
Они очень странно поют и питаются мясом. Пение этих птиц смогла снять на видео постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. При приближении людей кукабарры умолкают.
Ранее в Новосибирском зоопарке у мартышек диана появился детеныш. Анна Новикова сняла его на видео — малыш пытался забрать из лап у мамы еду, но та не давала.