Звонкий хохот пугает посетителей в Новосибирском зоопарке — показываем, кто смеется

Звонкий хохот периодически раздается в Новосибирском зоопарке и пугает невнимательных посетителей. Так поет кукабарра. Гигантские зимородки, которые обитают в Австралии и на острове Новая Гвинея, появились в Новосибирске в 2019 году.

Они очень странно поют и питаются мясом. Пение этих птиц смогла снять на видео постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. При приближении людей кукабарры умолкают.