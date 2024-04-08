Ракету-носитель «Ангара» запустят с космодрома Восточный. Смогут ли ее увидеть новосибирцы?

9 апреля на космодроме Восточном в Амурской области должен состояться первый запуск омской ракеты-носителя «Ангара-А5». Можно ли будет наблюдать ее полет из Новосибирска, редакции НГС рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
— Пуски с Восточного у нас не видно, — сообщил эксперт.
Со ссылкой на РИА Новости наши коллеги из НГС55 пишут, что запуск запланирован на 12:00 по московскому времени.
— Ракету вывезли на стартовый комплекс 26 марта. При первом пуске она полетит с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой, — отмечает издание.
Недавно сибиряк сфотографировал полет редкой кометы, которую можно увидеть раз в 70 лет. Ранее в Новосибирске был сезон наблюдения за Юпитером.