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Страна и мир Ракету-носитель «Ангара» запустят с космодрома Восточный. Смогут ли ее увидеть новосибирцы?

Ракету-носитель «Ангара» запустят с космодрома Восточный. Смогут ли ее увидеть новосибирцы?

Первый запуск планируется завтра

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26 марта ракету вывезли на стартовый комплекс

9 апреля на космодроме Восточном в Амурской области должен состояться первый запуск омской ракеты-носителя «Ангара-А5». Можно ли будет наблюдать ее полет из Новосибирска, редакции НГС рассказал специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

— Пуски с Восточного у нас не видно, — сообщил эксперт.

Со ссылкой на РИА Новости наши коллеги из НГС55 пишут, что запуск запланирован на 12:00 по московскому времени.

— Ракету вывезли на стартовый комплекс 26 марта. При первом пуске она полетит с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой, — отмечает издание.

Недавно сибиряк сфотографировал полет редкой кометы, которую можно увидеть раз в 70 лет. Ранее в Новосибирске был сезон наблюдения за Юпитером.

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