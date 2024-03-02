Заходит за горизонт после полуночи: в Новосибирске начался сезон наблюдения за Юпитером

В марте начался период видимости Юпитера. Сейчас благоприятное время для наблюдения за ним, сообщают на сайте Сибирского государственного университета геосистем и технологий.
— Планета видна уже в сумерки и заходит за западный горизонт около полуночи. Весь
Также отмечается, что по вечерам во второй половине месяца будет виден Меркурий.
Прошлым летом огромная «голубая Луна» взошла над Новосибирском. В октябре 2023 года в середине ночи новосибирцы заметили затмение, при котором пропала часть спутника: НГС показывал фото.
Кстати, ранее астролог рассказывала, чего нельзя делать в ретроградный Меркурий.