Заходит за горизонт после полуночи: в Новосибирске начался сезон наблюдения за Юпитером

В марте начался период видимости Юпитера. Сейчас благоприятное время для наблюдения за ним, сообщают на сайте Сибирского государственного университета геосистем и технологий.



— Планета видна уже в сумерки и заходит за западный горизонт около полуночи. Весь 2024 год Юпитер будет ориентиром для поиска на небе более слабой планеты — Урана, — говорится в сообщении.

