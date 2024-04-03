Пропала из соцсетей, были проблемы с алкоголем: что известно об обстоятельствах смерти участницы «Дома-2»

Либерж несколько раз пыталась найти свою любовь, но безуспешно Источник: Городские порталы

Вечером 31 марта стало известно о смерти участницы «Дома-2» Либерж Кпадону. Тело 36-летней звезды проекта обнаружили спустя месяц в подмосковном Королёве: как сообщали наши коллеги из StarHit, она ушла из жизни еще в феврале.



14 февраля Либерж выложила свое последнее видео в соцсетях. В нем она рассказала, что едет на операцию, и призналась, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и лечит легкие. До этого (в январе 2024-го) звезда тяжело перенесла грипп. Знакомые Кпадону вспоминают, что она могла часто пропадать из социальных сетей и не отвечать на сообщения. Но в этот раз она не выходила на связь слишком долго, поэтому друзья забили тревогу.

Некоторые из соседей рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, что почувствовали в подъезде неприятный запах и вызвали МЧС. Вскрывшие дверь спасатели обнаружили в квартире тело Либерж Кпадону.

Друзья и знакомые Либерж говорят, что во время последнего пребывания в «Доме-2» в 2023 году у Либерж случались эмоциональные срывы. По словам соседей, Кпадону была спокойной и приветливой, всегда со всеми здоровалась. Но некоторые рассказывали о ее проблемах с алкоголем.