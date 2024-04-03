«Прямо в дома: взрыв, огонь, дым». Истории эвакуированных людей из обстрелянного района Белгородской области

Лидия и Наталья с внучкой приехали в ПВР 15 марта Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











— У этой женщины вообще дом — яма одна, — с горестью говорит, показывая на бабушку с тремя внуками, пожилая Лидия, живущая в пункте временного размещения в Старом Осколе.



Их, как и многих других, эвакуировали из Грайворонского района Белгородской области в ночь на 15 марта. Среди них и те, кто жил в селе Козинки, которое вплотную прилегает к границе с Украиной. Населенный пункт, как в тот день сообщал глава региона Вячеслав Гладков, сильно повредили.

Для кого-то это уже вторая эвакуация — первая была еще в мае 2023-го. Тогда, признаются жильцы ПВР, их также привозили сюда в Старый Оскол. Впрочем, те, с кем удалось поговорить MSK1.RU рады, что привезли их снова в этот же пункт. Рассказываем, как живут и о чем мечтают люди, которым пришлось экстренно покинуть свой дом.



«Горе сплотило нас»

Узкие темные коридоры с дверями по обе стороны. В здании, похожем на общежитие, кто-то говорит, на больницу, а комнаты называет палатами, четыре этажа. На каждом из них в комнатах стоят двухэтажные кровати, хотя заняты только нижние полки. В одной комнате их четыре, а в другой уже 10 — везде по-разному.

Часть людей поселили в своеобразных прихожих перед комнатами Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Кто-то захватил с собой и своих питомцев Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Мужчина лежит на нижней кровати в темном помещении перед комнатой, скорее прихожей. У него тут только тусклая электрическая лампочка, двери в комнаты и коридор, нет окон. Рядом с ним бегает небольшая черная собачка.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В соседнем помещении весеннее солнце подсвечивает каждую деталь в комнате: будь то небрежно заправленная кровать или аккуратно сложенные вещи рядом с ней.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Наталья приехала в пункт временного размещения вместе с тремя внучками — младшая пока еще только в первом классе, средняя — в шестом, а старшая — в восьмом. Сами они из села Козинки. Но там ближе к осени прошлого года стало невозможно жить.

— В мае нас эвакуировали, потом мы вернулись. А как у меня муж умер, я его 25 августа похоронила, дома не жила. В Грайвороне мы снимали квартиру, но там тогда тихо было. Это у нас Козинку всю дорогу долбили и долбили. И, главное, долбили Республиканскую, Зеленую и нашу улицу Мира, — рассказывает о себе Наталья.

Лидия из Грайворона Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Вместе с ними в одной комнате на противоположной кровати сидит женщина лет восьмидесяти — Лидия. Она из Грайворона.



— Солдаты пришли и сказали быстрей собираться. Полпервого ночи было, я вот эту сумочку схватила, документы, пошла еще напоследок водички попила, — вспоминает она ночь эвакуации.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Кто-то тогда успел схватить лишь документы, кто-то и вовсе приехал без них. Постояльцы на жизнь в пункте не жалуются, наоборот при каждой возможности просят передать слова благодарности руководству ПВР, города и области.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











— Постельное всё сразу чистенькое дали. Пожалуйста, и пить, и лекарства. И уже с детской консультации приходили к детям. Что я могу сказать, всё хорошо, — вспоминает Наталья из села Козинки.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











На днях к временному пристанищу грайворонцев пригнали КАМАЗ «Поезд здоровья». Но вот пользоваться им хотят не все:



— Не хочу. Еще там расстраиваться, не дай Бог что-то найдут, не хочу. То, что есть, пусть будет. Будем лечиться, когда будет мирное время. А сейчас что лечиться? — рассуждает Наталья.



Живут в ПВР в комнатах либо целыми семьями, либо с друзьями, знакомыми или даже соседями с одного поселения.

«Уже как родня. Вместе. Горе сплотило нас. Живем мы дружно, нам нечего делить» Лидия, эвакуированная из Грайворона

Обустроили для постояльцев тут и досуг: в столовой, что на месте актового зала, после обеда показывают фильмы, дают концерты и вывозят на экскурсии в город. Волонтеры не только помогают организовывать различные активности, но и приносят кроссворды и сканворды желающим.



Не сидят на месте и дети — они носятся по всему корпусу, играют на улице, занимаются с аниматорами. У школьников каникулы продлили до конца марта.

Внучка Натальи Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











— У нас уже дистанционка, я не помню, какой год. Началось в ковид, а сейчас такое положение. Надеюсь, что нам тут организуют какую-то учебу. Но дистанционка нам не пойдет, у нас никаких учебников нет: ручки-то ладно, тетради тоже ладно, а учебники? У нас вот одна в 8-м классе, она вообще за школу переживает, — говорит Наталья.



Но больше всего все они хотят вернуться в свои квартиры и дома. Правда, многие хозяйство потеряли еще после первой эвакуации.



— У меня там после 23 мая ничего не осталось. Тогда там были куры, но за два месяца их не стало. У меня там собачка осталась, ее ездят кормят. У меня там одна дочь, вторая дочь. Они кормят собаку. У нас такая собака, что уйдет туда, где ей надо.

«Домой хочется. Но там страшно будет. И хотя будет мирное время, но там будет страшно жить» Наталья, эвакуированная из Грайворона

«А может их уже и нет?»

Тут же на другой стороне коридора в дверях меня ловит еще одна женщина. Она заводит в комнату и говорит, что ее соседи тоже готовы рассказать о том, как они оказались в ПВР.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Кто-то приехал сюда со своими питомцами Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В комнате восемь кроватей, на одной из них лежит мужчина, с краю, у двери, женщина и еще две в середине комнаты.



— Ой, не снимайте, пожалуйста, сейчас сделаем всё аккуратно и тогда, — говорит одна из женщин.

В комнатах стоят двухэтажные кровати, но заняты только нижние Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Аккуратно рассевшись по кроватям, они рассказывают, что их заранее предупредили об эвакуации:



— Нам дали на сбор два часа. Сначала пришли военные, постучали в окно с фонариком, представились и сказали, что надо собрать необходимые вещи. А еще что за нами через два часа подъедут и отвезут, — рассказывает Людмила.

Людмила, эвакуированная из Грайворонского района Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Для нее это первый опыт жизни в пункте временного размещения. В прошлый раз женщина успела уехать из дома самостоятельно до эвакуации. Тогда животных кормил сосед, который уезжать отказался.



— Сейчас получается, просто уехали, собаку отвязали, чтобы она бегала, не на цепи сидела. Шесть котов, жалко их, покормить некому. И коты бегают. А может, их уже и нет? — опустив глаза в пол, произносит Людмила.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Пугает же их скорее не настоящее, а будущее. Не понятно и то, когда они смогут вернуться домой.



— Сказали, пока не улучшится обстановка, пожалуйста, сидите, — единственное, что, по их словам, сказали им власти.

«Самое сложное, когда мирная жизнь наступит, а это надо перетерпеть» Сергей, беженец из Грайворона

«Спать невозможно, всё содрогается»

На сцене гора из стаканчиков, сбоку полные коробки яблок. Рядом на раздаче еды стоят женщины, вокруг бегает ребятня. Последних эвакуировали сюда вместе с родителями, но они сами стараются во всём помогать и даже вызвались подежурить в столовой.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











За столами сидят люди разного возраста: молодые, старики, кто-то делит стол с детьми. В конце зала стопка местных газет и настольные игры: шахматы и шашки.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











За одним из столов сидят четыре женщины и мужчина. Они соседи: как жили в одном трехквартирном доме, так и эвакуировались все вместе. Впрочем, и в ПВР они держатся вместе.



— В час прилет был. Нам позвонили в четвертом часу ночи на 15 марта. Что схватили, что у нас было, и пошли в укрытие, где принимали беженцев. Мы узнали об эвакуации по «сарафанному радио», по слухам, — рассказывает одна из женщин.



Там, в Грайвороне, у них остались дом и любимые питомцы.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











— У меня собачка, кошечка и котенок. Собачка у меня выходит на улицу. А котенок, ну там вроде соседи открыли, переживаю. Жалко, маленькие, — сказала Татьяна.

«Животных кто-то выпустил на улицу, многие просто открывали. Это ж ситуация не первая, мы же знаем. У нас уже два года этой практики, граница наша» Валентина, эвакуированная из Грайворона

В прошлый раз, в мае, они оставались и никуда не уезжали. В этот остаться там уже не смогли, побоялись.



— В этот раз очень сильно. Просто спать невозможно, всё содрогается. Взрывы идут прямо в дома: взрыв, огонь, дым. Прям над головой было. Страшно было, как никогда, — рассказывает Людмила.



На условия в ПВР не жалуются: в комнате их четверо, захотел в душ — пошел, никакой очереди или расписания. Сохраняют они и оптимизм, с нетерпением ждут, когда смогут вернуться к себе домой.

