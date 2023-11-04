Путин рассказал, почему началась спецоперация: новости СВО за 3 ноября

Владимир Путин рассказал о причинах начала СВО

Президент Владимир Путин, выступая на встрече Общественной палаты России, заявил, что у России не было другого выбора, так как урегулировать ситуацию до этого пытались в течение восьми лет.



— Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, можно ли обойтись без этого. Нет, к сожалению, сделать этого было нельзя, потому что на нас уже напали, — заявил Владимир Путин.

