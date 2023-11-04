freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 93.17
eur 99.00
Тема дняКомпании из Новосибирска попали под санкции США
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Путин рассказал, почему началась спецоперация: новости СВО за 3 ноября

Главное, что случилось за последние сутки

123

Военные действия пришлось начать, потому что на нас уже напали

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 ноября.

Владимир Путин рассказал о причинах начала СВО

Президент Владимир Путин, выступая на встрече Общественной палаты России, заявил, что у России не было другого выбора, так как урегулировать ситуацию до этого пытались в течение восьми лет.

Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, можно ли обойтись без этого. Нет, к сожалению, сделать этого было нельзя, потому что на нас уже напали, — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин добавил, что России было необходимо защитить людей в Крыму от Украины. Также президент сравнил сегодняшнюю ситуацию со временем правления Александра Невского:

— Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели.

В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал приезд Аллы Пугачевой на родину. Он заявил, что российские граждане могут выезжать из страны, работать за рубежом и возвращаться домой.

Любой добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину, в Российскую Федерацию. И так же свободно ее покидать по различным целям, будь то туризм, будь то желание какое-то время пожить где-то в другом месте, — заявил Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что певица вернулась в Россию. Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) и дети Пугачевой вместе с ней не приехали. Мы рассказывали о версиях, почему артистка решила вернуться на родину.

Петра Верзилова* заочно отправили в колонию за фейки об армии

Бывшего издателя «Медиазоны» (СМИ признано иностранным агентом в 2021 году) Петра Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии. Уголовное дело в отношении него возбудили после постов о Буче. Суд также запретил Верзилову* заниматься администрированием сайтов в течение 4 лет после отбытия наказания, передает ТАСС.

Адвокат Верзилова* заявил, что считает обвинительный приговор незаконным и намерен обжаловать его в апелляционной инстанции. Сам Петр Верзилов* находится за границей.

Следствие утверждает, что в публикациях содержался посыл, «способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации».

* Признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали сдавать документы на ветеранские удостоверения

Филиалы фонда «Защитники Отечества» начали принимать документы от бойцов ЧВК для вручения им удостоверений ветеранов боевых действий, сообщает ТАСС.

— На данный момент в филиалах фонда «Защитники Отечества» приступили к сбору комплектов документов от бойцов ЧВК «Вагнер». Первые из них уже переданы в профильную комиссию Министерства обороны, — передает издание слова фонда.

Фонд «Защитники Отечества» тесно сотрудничает с Минобороны по вопросам оформления удостоверений для бойцов ЧВК. Для этого в министерстве создана профильная комиссия, которая занимается именно бойцами ЧВК «Вагнер».

В МОК объяснили, почему израильских спортсменов допускают к турнирам (а российских — нет)

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением в контексте конфликта на Ближнем Востоке. В комитете заявили, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Российских же спортсменов не допускают до участия в турнирах, потому что наша страна нарушила олимпийское перемирие. В феврале 2022 года в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. Они завершились за 4 дня до начала спецоперации. В МОК заявили, что олимпийское перемирие действует в течение 7 дней до и после игр.

— Это вторжение было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии, — передает РИА Новости слова пресс-службы МОК.

МИД России отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета. В ведомстве напомнили, что в хартии организации отсутствует такое понятие, как «олимпийское перемирие».

— Сам опыт работы Международного олимпийского комитета доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных, — заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что заявление МОК демонстрирует двойные стандарты администрации и реализуемую комитетом дискриминацию по национальному признаку.

По теме

СВОСпецоперацияСпециальная военная операцияРоссияУкраинаВладимир ПутинИноагентыМОК
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter