Путин рассказал, почему началась спецоперация: новости СВО за 3 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 ноября.
Владимир Путин рассказал о причинах начала СВО
Президент Владимир Путин, выступая на встрече Общественной палаты России, заявил, что у России не было другого выбора, так как урегулировать ситуацию до этого пытались в течение восьми лет.
— Перед тем как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, можно ли обойтись без этого. Нет, к сожалению, сделать этого было нельзя, потому что на нас уже напали, — заявил Владимир Путин.
Владимир Путин добавил, что России было необходимо защитить людей в Крыму от Украины. Также президент сравнил сегодняшнюю ситуацию со временем правления Александра Невского:
— Ведь он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение для того, чтобы эффективно противостоять нашествию с Запада. Почему? А потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного — нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели.
В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал приезд Аллы Пугачевой на родину. Он заявил, что российские граждане могут выезжать из страны, работать за рубежом и возвращаться домой.
— Любой добропорядочный, законопослушный российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину, в Российскую Федерацию. И так же свободно ее покидать по различным целям, будь то туризм, будь то желание какое-то время пожить где-то в другом месте, — заявил Дмитрий Песков.
Накануне стало известно, что певица вернулась в Россию. Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом в 2022 году) и дети Пугачевой вместе с ней не приехали. Мы рассказывали о версиях, почему артистка решила вернуться на родину.
Петра Верзилова* заочно отправили в колонию за фейки об армии
Бывшего издателя «Медиазоны» (СМИ признано иностранным агентом в 2021 году) Петра Верзилова* приговорили к 8,5 года колонии. Уголовное дело в отношении него возбудили после постов о Буче. Суд также запретил Верзилову* заниматься администрированием сайтов в течение 4 лет после отбытия наказания, передает ТАСС.
Адвокат Верзилова* заявил, что считает обвинительный приговор незаконным и намерен обжаловать его в апелляционной инстанции. Сам Петр Верзилов* находится за границей.
Следствие утверждает, что в публикациях содержался посыл, «способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации».
* Признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.
Бойцы ЧВК «Вагнер» начали сдавать документы на ветеранские удостоверения
Филиалы фонда «Защитники Отечества» начали принимать документы от бойцов ЧВК для вручения им удостоверений ветеранов боевых действий, сообщает ТАСС.
— На данный момент в филиалах фонда «Защитники Отечества» приступили к сбору комплектов документов от бойцов ЧВК «Вагнер». Первые из них уже переданы в профильную комиссию Министерства обороны, — передает издание слова фонда.
Фонд «Защитники Отечества» тесно сотрудничает с Минобороны по вопросам оформления удостоверений для бойцов ЧВК. Для этого в министерстве создана профильная комиссия, которая занимается именно бойцами ЧВК «Вагнер».
В МОК объяснили, почему израильских спортсменов допускают к турнирам (а российских — нет)
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Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением в контексте конфликта на Ближнем Востоке. В комитете заявили, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Российских же спортсменов не допускают до участия в турнирах, потому что наша страна нарушила олимпийское перемирие. В феврале 2022 года в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. Они завершились за 4 дня до начала спецоперации. В МОК заявили, что олимпийское перемирие действует в течение 7 дней до и после игр.
— Это вторжение было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии, — передает РИА Новости слова пресс-службы МОК.
МИД России отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета. В ведомстве напомнили, что в хартии организации отсутствует такое понятие, как «олимпийское перемирие».
— Сам опыт работы Международного олимпийского комитета доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных, — заявили в МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что заявление МОК демонстрирует двойные стандарты администрации и реализуемую комитетом дискриминацию по национальному признаку.