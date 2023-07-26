«В Абхазии страшно? Страшно красиво». Почему республика — отличное место отдыха на Черном море

Многим этим летом пришлось экстренно менять планы на отпуск — или в связи потопами на курортах Краснодарского края, или из-за опасностей в Крыму. Но с моими планами всё было ясно еще с прошлого года, когда мы с семьей впервые посетили Абхазию. Что в ней прекрасно, а о каких нюансах стоит знать заранее.
Кавказское гостеприимство
Второй год подряд я с семьей отдыхаю в местечке Лдзаа (Лидзава). Это уютный поселок, расположенный на берегу Пицундской бухты. Хозяева ждут приезда, встречают вкусным вином и фруктами. Экскурсоводы с любовью рассказывают о стране и добавляют, что в прошлом году ее посетили более
К слову, вкусностей на пляже полно, только они продаются в кафе, по периметру всего пляжа в столовых и прочих заведениях. Так что никто не будет переступать через тела с хачапури или чебуреками. Там же можно наблюдать за готовкой плова в огромных казанах, как коптят свежевыловленную форель и попробовать шашлык. При покупке кукурузы, морских мидий или пахлавы обязательно дадут побольше со словами: «Всё для гостя».
Сами абхазы любят рассказывать туристам историю своей страны, легенды и мифы, сложившиеся веками. К примеру, свою страну абхазы называют Апсны, что значит «душа» или «родник». Они рассказывают притчу, как Бог даровал абхазам их землю.
— Почему ты опоздал? — спросил Бог. — Земли больше не осталось.
— У меня были гости, — ответил абхаз. — Я готовил угощение и не мог их оставить.
За гостеприимство Бог наградил абхазов лучшим уголком планеты, уверяют местные. Когда въезжаешь в Абхазию, то сомнений не остается, что в притче есть своя правда.
Лучше на поезде или на автомобиле?
Если вы боитесь горных серпантинов и вообще высоты, то лучше ехать в Абхазию на поезде. Абхазия — это не только лазурное море, но и бескрайние горы. Мне такая поездка в прошлом году не понравилась, потому что в поездах с детьми то еще удовольствие… В этом году мы поехали на автомобиле. Плюсов много: экономия на билетах, возможность посещать те места, какие хотите, и проводить там столько времени, сколько хочется. Да, и на машине вышло дешевле.
Бронировать номера в отелях или гостевых домах лучше еще зимой, потому что в пик сезона — июль, август — вас просто некуда будет заселить. Нам повезло, потому что мы уже знали хозяев гостевого дома и для нас нашли номера, несмотря на отсутствие брони. Просить предоплату здесь — нормальная практика. При этом хозяин предлагает трансфер, рассказывает, как и когда лучше ехать по каким дорогам, а в день отъезда снабжает постояльцев гостинцами. Зачастую хозяева продают постояльцам вино, чачу, невероятные варенья из мандаринов и фейхоа по очень низким ценам.
Нам навигатор выстроил маршрут из Ростова через Усть-Лабинск, Майкоп, Хадыженское. Это было ошибкой, но мы путешествовали впервые. По пути попали на так называемый Шаумяновский перевал, где впереди было немереное количество серпантинов на грунтовой дороге. Дорога доставила массу неприятных ощущений — пыль, обрывы и отбойников нет. Когда эти ужасные бездорожные серпантины заканчиваются, вы попадаете в Туапсе — там тоже серпантины, но уже хотя бы есть асфальт и отбойники. Как знаем теперь, нужно ехать через Джубгу, там серпантинов гораздо меньше. Из Ростова в Абхазию мы добрались с остановками за 12 часов.
Неважно, в какой город Абхазии вы едете, сразу после пересечения границы лучше сделать местную страховку. Стоит тысячу рублей на
Если автомобилист забывает пристегиваться ремнем безопасности, то абхазские гаишники с удовольствием остановят и оштрафуют. Сумма штрафа —
Граница с подвохом
Проходить границу несложно. Главное — не забыть, что ты пешеход из автомобиля. Пограничники смотрят паспорта и свидетельства о рождении детей в развернутом виде, если вы покажете их, сидя в машине. Российские тщательно задают вопросы детям, но прохождение границы не занимает много времени. Подвох в другом. При выезде обратно мы встали не в ту очередь. Границу проходят пешие туристы и пешие пассажиры из автомобиля, где водитель их высаживает на определенной стороне. Так вот, наши пассажиры просто прошли границу как пешие туристы и прихватили с собой документы на ребенка, который спал в это время в машине. Была уверенность, что через
На границе есть предприимчивые люди, которые вам за тысячу рублей предлагают перестроиться вперед, чтобы не стоять в очереди. Некоторые пользуются этой услугой, если очень жарко на улице, а пассажиры утомлены. Как это работает, до сих пор не понимаю, но эта услуга популярна.
Абхазия — частично признанное государство. Россия, например, признает страну, но большая часть мира считает, что это территория Грузии. Въехать в Абхазию можно и по внутреннему российскому, и по заграничному паспорту.
Что посмотреть?
Озеро Рица
Безусловным фаворитом в Абхазии считаю озеро Рица. Сразу скажу, что дорога до озера впечатляет не меньше, чем оно само. Туры в среднем стоят около
Одним из самых опасных мест по пути считается Чабгарский карниз, который местные называют просто «Прощай, Родина Абхазия». Это обрыв со смотровой площадкой на горной дороге. Высота над ущельем —
По пути на Рицу можно заехать в Рицинский реликтовый национальный парк, Голубое озеро, водопады «Женские и мужские слезы». А вот Гегский водопад — особая гордость абхазцев. Там получаются невероятные фото.
Пожалуй, одно из самых ярких впечатлений на туристов производит Юпшарское ущелье, или «каменный мешок», как его называют в народе. Ощущение, что скалы склонились над тобой и вот-вот упадут. Чувствуется невероятная мощь и энергия. Великолепная по красоте дорога, где стоит притормозить.
В целом на поездку нужно закладывать день. Некоторые останавливаются на Рице подольше, чтобы полностью насладиться красотой и природой. Там есть домики, по всему периметру много количество кафе и так называемых гостевых кухонь. Если захотите ехать на Молочный водопад на машине, знайте — это было самым экстремальным решением.
Путь к нему проходит через крутые серпантины без отбойников. Смотришь вниз и просто чувствуешь себя на вершине горы. Возле Молочного водопада настолько холодно, что некоторые берут с собой куртки, но красота того стоит.
Дачи Сталина и Хрущева
На берегу самого живописного озера и в окружении вековых сосен расположена дача Иосифа Сталина, построенная в
Для искушенного современного человека, который, к тому же, не очень интересуется историей, она может показаться непримечательным местом. На самом деле, экскурсовод раскрывает много интересного о самой засекреченной даче вождя. Экскурсия стоит всего
Новый Афон
Одна из самых интересных достопримечательностей — православный Новоафонский монастырь. Абхазы рассказали, что в строительстве монастыря участвовал император Александр III. Место очень рекомендуют всем туристам, но мы туда не успели попасть. Кто любит экстрим и таинственность, стоит посетить всемирно известную Новоафонскую пещеру.
Это шесть залов по маршруту с собственными именами, внутри пещеры — глубокие впадины с водой, таинственная темнота и очень холодно. Кстати, в одном из залов проходят концерты и туристам предлагают самим спеть и попробовать ощутить на себе акустику. Забыть прогулку по пещере невозможно, получить аналогичные впечатления нельзя нигде больше.
Впечатления незабываемые, прям до мурашек. В пещеру вас завезет небольшой поезд. Внутри встречает экскурсовод, который на протяжении всей экскурсии обо всем расскажет. Рекомендую взять с собой теплые вещи, так как внизу прохладно. Те, кто забыл, могут воспользоваться пледами напрокат. Билет в пещеру стоит
После пещеры сразу попадаешь на Новоафонский водопад — он не природный, а искусственно созданный, но впечатляющий. Летний зной там сразу сбивает прохлада воды. Рядом заброшенная станция Псырцха, не менее красивая. Можно взять напрокат полностью прозрачную лодку. Чуть дальше заповедник, но ноги туда уже не донесли.
Пляжи и море
Пляжей в Лдзаа несколько. Но многие влюбляются именно в пляж «Лидзава», где расположены реликтовые сосны. Это галечный пляж, но галька довольно крупная и очень разнообразная в цветовой гамме. Он расположен рядом с Пицундой, собственно, как и сам поселок. Из-за того, что он расположен в бухте, там практически никогда не бывает ветра и волн. Желающие загорать наслаждаются солнцем, а те, кто прячется от него, отдыхают в соснах прямо на пляже. Если честно, это удивительное природное сочетание очень импонирует мне.
Тем, кто спрашивает, чистое ли там море, могу с уверенностью сказать, что там самое чистое и прозрачное море. У берега даже видно, как плавают рыбки. Запах сосен наполняет воздух приятным и, как говорят абхазы, целебным ароматом. Много людей на пляже — это не про Лдзаа. Есть пальмовые навесы, которые выглядят респектабельнее и экзотичнее, чем обычные зонтики, местные жители берут за них небольшую плату, потому что бесплатную тень можно найти и под растущими по краю песчаной полосы соснами.
Есть и песчаные пляжи, покрытые золотым песком в восточной части бухты, но тут дело вкуса. Для любителей развлечений на пляже большой выбор водных развлечений: катание на «бананах», полеты на парашюте, прогулки на быстроходных катерах.
P.S.
В Абхазию нужно ехать из-за уникальной природы, исторических мест и невероятного воздуха. В придачу, вы должны быть не очень требовательны к сервису. Несмотря на некую неухоженность и слабо развитую инфраструктуру, Абхазия — удивительная и атмосферная, а люди там с открытыми сердцами, в чем мы неоднократно убедились.