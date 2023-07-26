«В Абхазии страшно? Страшно красиво». Почему республика — отличное место отдыха на Черном море

Если автомобилист забывает пристегиваться ремнем безопасности, то абхазские гаишники с удовольствием остановят и оштрафуют. Сумма штрафа — 1800 рублей . Это при том что ни один абхазский водитель и гаишник не пристегивается, но у них свои какие-то правила, которые действуют только для местных.



Граница с подвохом