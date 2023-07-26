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«В Абхазии страшно? Страшно красиво». Почему республика — отличное место отдыха на Черном море

Наша ростовская коллега, журналист 161.RU делится впечатлениями

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Озеро Рица является сердцем Абхазии

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Многим этим летом пришлось экстренно менять планы на отпуск — или в связи потопами на курортах Краснодарского края, или из-за опасностей в Крыму. Но с моими планами всё было ясно еще с прошлого года, когда мы с семьей впервые посетили Абхазию. Что в ней прекрасно, а о каких нюансах стоит знать заранее.

Кавказское гостеприимство

Второй год подряд я с семьей отдыхаю в местечке Лдзаа (Лидзава). Это уютный поселок, расположенный на берегу Пицундской бухты. Хозяева ждут приезда, встречают вкусным вином и фруктами. Экскурсоводы с любовью рассказывают о стране и добавляют, что в прошлом году ее посетили более 5 миллионов россиян. И если одни туристы в ужасе от послевоенной разрухи (не разобранной за 30 лет) и предприимчивости абхазов, то другие в восторге от гор, моря и добродушия местных. Сами абхазы говорят, что «красота в глазах смотрящего», поэтому, например, мне удалось отдохнуть. Здесь не ходят толпами по пляжу продавцы всякой вкуснятины. Чтобы купить вареную кукурузу, придется подождать часа три-четыре, и, может быть, кто-то пройдет из торговцев. Зато подкупают свободные пляжи, чистейшее море и невероятный воздух от сосен, растущих прямо на пляже.

Лазурное море пленит любого

Лазурное море пленит любого

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На пляже вы не увидите толпы людей

На пляже вы не увидите толпы людей

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К слову, вкусностей на пляже полно, только они продаются в кафе, по периметру всего пляжа в столовых и прочих заведениях. Так что никто не будет переступать через тела с хачапури или чебуреками. Там же можно наблюдать за готовкой плова в огромных казанах, как коптят свежевыловленную форель и попробовать шашлык. При покупке кукурузы, морских мидий или пахлавы обязательно дадут побольше со словами: «Всё для гостя».

В отпуске вы точно не останетесь голодными

В отпуске вы точно не останетесь голодными

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Сами абхазы любят рассказывать туристам историю своей страны, легенды и мифы, сложившиеся веками. К примеру, свою страну абхазы называют Апсны, что значит «душа» или «родник». Они рассказывают притчу, как Бог даровал абхазам их землю.

— Почему ты опоздал? — спросил Бог. — Земли больше не осталось.

— У меня были гости, — ответил абхаз. — Я готовил угощение и не мог их оставить.

За гостеприимство Бог наградил абхазов лучшим уголком планеты, уверяют местные. Когда въезжаешь в Абхазию, то сомнений не остается, что в притче есть своя правда.

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«Гагрипш»— ресторан и один из символов города Гагры в Абхазии

«Гагрипш»— ресторан и один из символов города Гагры в Абхазии

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Лучше на поезде или на автомобиле?

Если вы боитесь горных серпантинов и вообще высоты, то лучше ехать в Абхазию на поезде. Абхазия — это не только лазурное море, но и бескрайние горы. Мне такая поездка в прошлом году не понравилась, потому что в поездах с детьми то еще удовольствие… В этом году мы поехали на автомобиле. Плюсов много: экономия на билетах, возможность посещать те места, какие хотите, и проводить там столько времени, сколько хочется. Да, и на машине вышло дешевле.

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Бронировать номера в отелях или гостевых домах лучше еще зимой, потому что в пик сезона — июль, август — вас просто некуда будет заселить. Нам повезло, потому что мы уже знали хозяев гостевого дома и для нас нашли номера, несмотря на отсутствие брони. Просить предоплату здесь — нормальная практика. При этом хозяин предлагает трансфер, рассказывает, как и когда лучше ехать по каким дорогам, а в день отъезда снабжает постояльцев гостинцами. Зачастую хозяева продают постояльцам вино, чачу, невероятные варенья из мандаринов и фейхоа по очень низким ценам.

Нам навигатор выстроил маршрут из Ростова через Усть-Лабинск, Майкоп, Хадыженское. Это было ошибкой, но мы путешествовали впервые. По пути попали на так называемый Шаумяновский перевал, где впереди было немереное количество серпантинов на грунтовой дороге. Дорога доставила массу неприятных ощущений — пыль, обрывы и отбойников нет. Когда эти ужасные бездорожные серпантины заканчиваются, вы попадаете в Туапсе — там тоже серпантины, но уже хотя бы есть асфальт и отбойники. Как знаем теперь, нужно ехать через Джубгу, там серпантинов гораздо меньше. Из Ростова в Абхазию мы добрались с остановками за 12 часов.

Неважно, в какой город Абхазии вы едете, сразу после пересечения границы лучше сделать местную страховку. Стоит тысячу рублей на 14 дней — это обезопасит вас, если вы будете ездить на своем автомобиле по Абхазии. Гаишники на постах обязательно будут останавливать и спрашивать ее. Если начнете препираться и говорить, что страховки нет, то могут забрать права. Штраф оплачивать придется в Гагре, а это не очень удобно, если вы остановитесь в Сухуме. Есть, конечно, еще вариант, с которым повезло нам. По пути в Новый Афон гаишник остановил и потребовал страховку, о которой мы не знали. Пришлось говорить, что мы только прибыли в ночь и как раз едем оформлять. В целом абхазы дружелюбны — простили и показали, где пункт страховки. Пассажирам автомобилей, подверженным укачиваниям, рекомендую сразу приобрести в аптеке определенные таблетки. Их нужно выпить перед серпантинами, чтобы спокойно доехать.

Природа в Гагре

Природа в Гагре

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Если автомобилист забывает пристегиваться ремнем безопасности, то абхазские гаишники с удовольствием остановят и оштрафуют. Сумма штрафа — 1800 рублей. Это при том что ни один абхазский водитель и гаишник не пристегивается, но у них свои какие-то правила, которые действуют только для местных.

Граница с подвохом

Проходить границу несложно. Главное — не забыть, что ты пешеход из автомобиля. Пограничники смотрят паспорта и свидетельства о рождении детей в развернутом виде, если вы покажете их, сидя в машине. Российские тщательно задают вопросы детям, но прохождение границы не занимает много времени. Подвох в другом. При выезде обратно мы встали не в ту очередь. Границу проходят пешие туристы и пешие пассажиры из автомобиля, где водитель их высаживает на определенной стороне. Так вот, наши пассажиры просто прошли границу как пешие туристы и прихватили с собой документы на ребенка, который спал в это время в машине. Была уверенность, что через 50 метров снова сядут в машину, но нет… Соответственно, вышли в другом месте, а водителя без свидетельства о рождении ребенка не пропустили российские пограничники, хотя абхазские это сделали спокойно… Как итог, водитель остался в мертвой зоне: ни туда, ни сюда. Спасибо добродушию и пониманию абхазских пограничников, которые нашли пассажиров, водителя и подвезли всех друг к другу. По пути давали свои телефоны позвонить, так как связи там еще не было. Трижды за час пересечь границу еще уметь надо! Вывод: всегда обращайте внимание на знаки, которые вам подают абхазские пограничники, в какую линию становиться и куда ехать.

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На границе есть предприимчивые люди, которые вам за тысячу рублей предлагают перестроиться вперед, чтобы не стоять в очереди. Некоторые пользуются этой услугой, если очень жарко на улице, а пассажиры утомлены. Как это работает, до сих пор не понимаю, но эта услуга популярна.

Абхазия — частично признанное государство. Россия, например, признает страну, но большая часть мира считает, что это территория Грузии. Въехать в Абхазию можно и по внутреннему российскому, и по заграничному паспорту.

Что посмотреть?

Озеро Рица

Безусловным фаворитом в Абхазии считаю озеро Рица. Сразу скажу, что дорога до озера впечатляет не меньше, чем оно само. Туры в среднем стоят около 1,5 тысячи на человека, дети до 5 лет бесплатно. Вас отвезут на микроавтобусе, по пути покажут все прелести и красоты — с шутками, прибаутками и наставлениями от экскурсовода. В наш тур входили три остановки на дегустацию вина, меда и мясных деликатесов Абхазии. Поездка не оставит равнодушным. В горах немного закладывает уши, но быстро отпускает.

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Одним из самых опасных мест по пути считается Чабгарский карниз, который местные называют просто «Прощай, Родина Абхазия». Это обрыв со смотровой площадкой на горной дороге. Высота над ущельем — 300 метров. На площадку пускают не более 10 человек за раз, но именно там можно сделать незабываемые фото с видом на Юпшарские ворота — узкий каньон внизу. С обрывом связано несколько легенд, но лучше о них узнать на месте. А еще лучше — когда уже будете покидать это место.

По пути на Рицу можно заехать в Рицинский реликтовый национальный парк, Голубое озеро, водопады «Женские и мужские слезы». А вот Гегский водопад — особая гордость абхазцев. Там получаются невероятные фото.

Голубое озеро

Голубое озеро

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Водопад «Мужские слезы»

Водопад «Мужские слезы»

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Юпшарское ущелье

Юпшарское ущелье

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Каменный мешок

Каменный мешок

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Пожалуй, одно из самых ярких впечатлений на туристов производит Юпшарское ущелье, или «каменный мешок», как его называют в народе. Ощущение, что скалы склонились над тобой и вот-вот упадут. Чувствуется невероятная мощь и энергия. Великолепная по красоте дорога, где стоит притормозить.

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В целом на поездку нужно закладывать день. Некоторые останавливаются на Рице подольше, чтобы полностью насладиться красотой и природой. Там есть домики, по всему периметру много количество кафе и так называемых гостевых кухонь. Если захотите ехать на Молочный водопад на машине, знайте — это было самым экстремальным решением.

Молочный водопад

Молочный водопад

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Путь к нему проходит через крутые серпантины без отбойников. Смотришь вниз и просто чувствуешь себя на вершине горы. Возле Молочного водопада настолько холодно, что некоторые берут с собой куртки, но красота того стоит.

Дачи Сталина и Хрущева


На берегу самого живописного озера и в окружении вековых сосен расположена дача Иосифа Сталина, построенная в 1947 году. Там же пристроена и дача другого генсека — Никиты Хрущева.

Дача Сталина

Дача Сталина

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Одна из спален вождя

Одна из спален вождя

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Вид на Холодное озеро

Вид на Холодное озеро

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Для искушенного современного человека, который, к тому же, не очень интересуется историей, она может показаться непримечательным местом. На самом деле, экскурсовод раскрывает много интересного о самой засекреченной даче вождя. Экскурсия стоит всего 250 рублей с человека, поэтому посетить стоит. Вся мебель, которая присутствует в доме, сделана по спецзаказу. Интересные снимки можно сделать в лесу на лестнице от дачи до пляжа. В ней 870 ступенек.

Новый Афон

Одна из самых интересных достопримечательностей — православный Новоафонский монастырь. Абхазы рассказали, что в строительстве монастыря участвовал император Александр III. Место очень рекомендуют всем туристам, но мы туда не успели попасть. Кто любит экстрим и таинственность, стоит посетить всемирно известную Новоафонскую пещеру.

Новоафонская пещера

Новоафонская пещера

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Мост над обрывом, по которому нужно пройти всем туристам

Мост над обрывом, по которому нужно пройти всем туристам

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Это шесть залов по маршруту с собственными именами, внутри пещеры — глубокие впадины с водой, таинственная темнота и очень холодно. Кстати, в одном из залов проходят концерты и туристам предлагают самим спеть и попробовать ощутить на себе акустику. Забыть прогулку по пещере невозможно, получить аналогичные впечатления нельзя нигде больше.

Впечатления незабываемые, прям до мурашек. В пещеру вас завезет небольшой поезд. Внутри встречает экскурсовод, который на протяжении всей экскурсии обо всем расскажет. Рекомендую взять с собой теплые вещи, так как внизу прохладно. Те, кто забыл, могут воспользоваться пледами напрокат. Билет в пещеру стоит 700 рублей. Билеты лучше заказывать заранее, чтобы не стоять в очереди долго.

Сталактиты в пещере

Сталактиты в пещере

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Подземный мир Новоафонской пещеры

Подземный мир Новоафонской пещеры

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После пещеры сразу попадаешь на Новоафонский водопад — он не природный, а искусственно созданный, но впечатляющий. Летний зной там сразу сбивает прохлада воды. Рядом заброшенная станция Псырцха, не менее красивая. Можно взять напрокат полностью прозрачную лодку. Чуть дальше заповедник, но ноги туда уже не донесли.

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Пляжи и море

Пляжей в Лдзаа несколько. Но многие влюбляются именно в пляж «Лидзава», где расположены реликтовые сосны. Это галечный пляж, но галька довольно крупная и очень разнообразная в цветовой гамме. Он расположен рядом с Пицундой, собственно, как и сам поселок. Из-за того, что он расположен в бухте, там практически никогда не бывает ветра и волн. Желающие загорать наслаждаются солнцем, а те, кто прячется от него, отдыхают в соснах прямо на пляже. Если честно, это удивительное природное сочетание очень импонирует мне.

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Тем, кто спрашивает, чистое ли там море, могу с уверенностью сказать, что там самое чистое и прозрачное море. У берега даже видно, как плавают рыбки. Запах сосен наполняет воздух приятным и, как говорят абхазы, целебным ароматом. Много людей на пляже — это не про Лдзаа. Есть пальмовые навесы, которые выглядят респектабельнее и экзотичнее, чем обычные зонтики, местные жители берут за них небольшую плату, потому что бесплатную тень можно найти и под растущими по краю песчаной полосы соснами.

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Есть и песчаные пляжи, покрытые золотым песком в восточной части бухты, но тут дело вкуса. Для любителей развлечений на пляже большой выбор водных развлечений: катание на «бананах», полеты на парашюте, прогулки на быстроходных катерах.

P.S.

В Абхазию нужно ехать из-за уникальной природы, исторических мест и невероятного воздуха. В придачу, вы должны быть не очень требовательны к сервису. Несмотря на некую неухоженность и слабо развитую инфраструктуру, Абхазия — удивительная и атмосферная, а люди там с открытыми сердцами, в чем мы неоднократно убедились.

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