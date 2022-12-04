«Где планируете делать захоронение?» Жене солдата сообщили о смерти мужа, а потом он написал из плена

— Мой муж, когда была вторая чеченская война, принимал участие в боевых действиях. Три года назад он заключил контракт и уехал в Курильск. Я думаю, что быть военным — это его призвание. К тому же контракты подписывают за большие деньги, — рассказывает Наталья Королёва.



В Курильске Дмитрий работал в штабе, занимался документами. Когда началась спецоперация и пришел приказ отправляться на Украину, мужчину сделали стрелком, рассказывает Наталья.



— Мы по видеосвязи общались постоянно. Так он мне и сообщил об отправке. Это было тяжело принять. Хотя у него была возможность по здоровью туда не ехать. Буквально недавно ему сделали операцию на ногу, ему вшили туда пластину. Мой муж на это ответил: «Ребята же поехали, а я что?» Когда всё это начиналось, мы, гражданские, еще не осознавали серьезность ситуации.

