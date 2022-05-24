«Бабушатники с клопами» или «самый лучший отпуск»? Туристы честно рассказали об отдыхе в Крыму
Опыт разнится от отметки «ужасно» до «влюбился навсегда»
Накануне мы опубликовали откровения путешественницы, которая отдохнула в Крыму и поняла, что больше не хочет этого повторять. Журналистку не устроили цены, сервис и условия жилья (но зато совершенно покорила природа). В другом материале о Крыме мы рассказала о ценах в этом сезоне и о том, как сэкономить на жилье и добраться на полуостров.
Путевые заметки вызвали жаркие споры среди читателей. Опыт отдыхавших на полуострове разнится от отметки «ужасно» до «влюбился навсегда». Публикуем весь спектр мнений.
«Обед в столовой — тысяча на двоих»
— Крымские отельеры слаще редьки ничего не пробовали и совершенно серьезно заверяют, что у них шикарные предложения. Ага, с плесенью в душевых и мебелью — ровесницей моей бабушки. Были в Ялте в новогодние каникулы
— Впечатление от Крыма — путешествие назад во времени. Прилавочные магазины, тротуары деревянные и разруха вперемешку со стройкой.
— Просто надо ездить в проверенные места. В прошлом году снимали коттедж в Коктебеле:
— В прошлом году неделю отдыхала на «Диком Западе» Крыма. Рядом с Черноморским. Новый мини-отель, работающий кондиционер, холодная/горячая вода без перебоев и стабильный интернет. Цена за номер —
Кормили недорого, но конкретным хрючевом. Альтернатив в пешей доступности не было. Приехав потом в Ялту, я два дня ела. Потому что после деревенских «кафе» это был рай на земле.
«Я влюблен в Евпаторию»
— Вопрос сервиса в Крыму и правда сложный... Проверено не раз. В той же Абхазии есть хорошие отели за гораздо меньшую цену. Но, думаю, ценник обусловлен ограниченным туристическим периодом в году. Заработать людям хочется и на месяцы простоя. Я езжу в Крым много лет, природа шикарная, меняется инфраструктура, улучшаются дороги, не меняется только сервис.
— Ее (автора статьи. — Прим. ред.) ожидания мне совершенно непонятны.
Лично я влюблен в Евпаторию. Как сняли в первый раз двухкомнатный флигелек в 2015 году, так каждый раз туда, к тем же хозяевам, и возвращались. До пляжа — около километра, но! Само это жилье — в Новом Иерусалиме, в историческом квартале, которому более тысячи лет. Это потрясающая атмосфера, сочетающая в себе богатую историю и легкий налет СССР. И море — потрясающее для семей с маленькими детьми. Песчаные пляжи с заходом по колено и по пояс метров эдак на двадцать.
— На самом деле наши курорты до условной Турции не дотягивают очень многим. Сервис, чистота моря и пляжей, питание, номерной фонд. Поэтому и не отдыхают люди. Даже на фоне всех событий на наши курорты лично я не поеду. Как минимум потому что не хочу вбухивать кучу денег за недоотдых. Стоила бы путевка на двоих
«Увидела клопов и съехала»
А одна из наших читательниц подробно рассказала как о плюсах, так и о минусах.
— Я наслышана о проблемах в Крыму, поэтому ездила туда не в сезон, в апреле. Да, не искупаться, но я и не любитель тюленить на пляже, а для прогулок отличное время! Ездила на своем авто, одна. В ту сторону вышло пять дней, но обратно уложилась в три, забрав еще попутчиков из Уфы. Своя машина дает возможность не зависеть от местной логистики. А жила я большую часть времени у подруги в Саках. Несколько раз ночевала в хостеле в Симферополе и один раз в Ялте. Еще была ночевка в палатке, прямо у моря.
Варианты жилья в основном находились через местных предприимчивых ребят. Но нормальные хостелы можно найти. Хотя один раз я попала в буквальном смысле в клоповник. Увидела клопов и съехала прямо ночью. Нашла другой, отличный хостел, где за порядком очень следят.
В Крыму много хороших мест, где можно поесть. Покупали свежие овощи на местном рынке. Интересных мест, куда можно сходить, тоже много. К экскурсоводам не обращалась ни разу. Была в музеях, в горах, на Тарханкуте, в каньоне, гуляла по разным городам, по древним местам. У Крыма удивительная природа и история, большое разнообразие культур. Есть аутентичные места, где не ходят толпы туристов. А еще Никитский сад с его великолепными цветами и Айвазовское, там очень примечательны мозаики и статуи.
В общем, самостоятельное путешествие без жары и без посредников у меня вышло отличное. За полторы недели объехала большинство туристических мест. Если бы не торопилась, думаю, еще много всего бы посмотрела, сходила в походы. Хотелось бы еще когда-нибудь вернуться.
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