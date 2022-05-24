«Бабушатники с клопами» или «самый лучший отпуск»? Туристы честно рассказали об отдыхе в Крыму

— Впечатление от Крыма — путешествие назад во времени. Прилавочные магазины, тротуары деревянные и разруха вперемешку со стройкой.



— Просто надо ездить в проверенные места. В прошлом году снимали коттедж в Коктебеле: 3,5 тысячи , две отдельные комнаты, душ и туалет, своя собственная кухня-веранда. Хозяева — милейшие люди, на территории чистота и уют. Про какое хамство местных пишут, я не совсем понимаю. Везде есть разные люди, хоть в Крыму, хоть в Турции. Ну и... как говорится, как ты к людям, так и они к тебе.