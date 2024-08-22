«Покупателям не проехать»: новосибирцы начали объезжать закрытый перекресток по парковке Rich Family

По словам местных жителей, пробки на участке собираются с середины августа Источник: читатель НГС











У парковки магазина Rich Family в Дзержинском районе собираются пробки из-за перекрытых выездов с улицы Электрозаводской. Об этом сообщил читатель НГС.

— С начала августа на единственном выезде из промышленно-складской зоны улиц Электрозаводская, Королёва и Индустриальная сложилась критическая ситyация: были перекрыты перекрестки с Индустриальной на Промышленную в обе стороны. 12 августа оказался перекрыт и последний выезд с перекрестка Индустриальной и Промышленной на проспект Дзержинского, — говорит читатель.

Единственным доступным проездом оказалась дорога вдоль парковки около магазина Rich Family, из-за чего участок оказался перегружен.

Проезд вдоль парковки магазина оказался единственным выездом из промзоны Источник: Читатель НГС

Собеседник добавил, что автомобили едут через узкий внутридворовой проезд вдоль здания на улице Королёва, 40, через парковку магазина Rich Family. Читатель считает, что это создает угрозу несчастных случаев, так как перед 1 сентября в этот магазин приходят посетители с детьми.

Движение на участке затруднено Источник: Яндекс.Карты











Трудности с проездом возникают также у сотрудников логистического центра ООО РЦ «Регион» на Электрозаводской. Его руководитель обратился в мэрию, ГАИ, МЧС и районную прокуратуру.

— Тысячи людей в настоящее время фактически заблокированы на своих рабочих местах. Осуществление производственной деятельности промышленных и логистических предприятий, в том числе перевозка сырья, материалов, товаров, продуктов питания, невозможна, — сказано в заявлении (документ есть в распоряжении редакции).

В ГУ МВД России по Новосибирской области директору организации ответили, что существующая схема движения на участке согласована (ответ есть в распоряжении редакции).

В самом магазине Rich Family, рядом с которым собирается пробка, корреспонденту НГС рассказали, что проблемы начались около двух недель назад.

— Здесь ужас, что творится. Началось всё, когда перекрыли перекрёсток Промышленной и Индустриальной полностью, а потом Красина. Либо по дворам проезжать, либо через эту улочку мимо нашего магазина. Соответственно, покупателям вообще ни проехать, ни припарковаться. Плюс ко всему недавно начали проезжать фуры, дорогу разбили за эти две недели, — объяснила сотрудница организации.

По словам собеседницы, в паспорте объекта сказано, что работы завершат до 15 сентября.

Работы на перекрестке ведет «Сибирская генерирующая компания». В пресс-службе редакции НГС сообщили, что восстановят благоустройство на участке после окончания ремонта.

Ранее НГС писал, что жители микрорайона в Новосибирске оказались отрезаны от новой дороги — мэрия обещает все исправить