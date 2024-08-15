Забыли о съездах: жители микрорайона в Новосибирске оказались отрезаны от новой дороги — мэрия обещает все исправить

Съезды на строящуюяся улицу не предусмотрели в проекте Источник: предоставлено читателем НГС











Строители дороги на улице Заозерной от улицы Титова до нового жилого комплекса «Новый горизонт» забыли про выезды из микрорайона Южный. Как рассказали НГС местные жители, они буквально оказались отрезаны от новой дороги, по которой возили детей в детский сад и уезжали на работу. Мэрии пообещала, что все исправят.



По словам жителей микрорайона Южный, новая дорога по улице Заозерной до строящегося жилого комплекса не предполагает съезды на уже существующие улицы Степная, Прогулочная, 1-й и 2-й Амурские переулки. При этом перепады высот строящейся дороги и старых улиц порядка 1,6 метров.

— Жители 200 частных газифицированых домов оказались отрезаны от улицы Заозерная, и тем самым лишились выезда на улицу Титова, а также возможности попасть в детский сад и в строящуюся поликлинику, — рассказала читательница НГС. — В случае не штатной ситуации, как к нам будет попадать спецтранспорт скорая, пожарная, газовые службы?

Местные также записали видео, на котором виден перепад высоты двух дорог. По словам автора ролика, строители сказали, что выезды с улицы Степной на строящуюся дорогу не предусмотрены проектом.

Источник: предоставлено читателем НГС

В пресс-центре мэрии Новосибирска на запрос НГС ответили, что строительством дороги от улицы Рельефной до улицы Прогулочной занимается компания «Союз-Инвест», которая возводит жилой комплекс «Новый горизонт». Там появится также тротуар и освещение. Проектом действительно не было предусмотрено примыкание к улице Степной, говорят в мэрии.



— В ходе выездного совещания с участием ООО СЗ «СОЮЗ-ИНВЕСТ» было принято решение внести изменения в проектное решение в части обустройства перекрестка на пересечении улиц Заозерной и Степной, организовать полноценный проезд, — сообщили в пресс-центре. — Все примыкания сделают до 1 сентября.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Союз-Инвест» образовано в 2014 году. Директором числится Александр Романюк, компания в равных долях принадлежит Елене Греб и Сергею Отмашкину. На конец 2023 года выручка организации составила 171,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 97,9 миллиона рублей. Компания входит в алтайскую ГК «Союз».

НГС направил запрос в компанию «Союз-Инвест» по поводу съездов.

Источник: «Яндекс.Карты»

Мэрия также добавила, что сейчас ведется проектирование автомобильной дороги по улице Заозерной от улицы Прогулочной до улицы Титова, она будет построена в одном створе со строящейся улицей. Также работают над вопросом благоустройства территории у детского сада №369, участок хотят отсыпать.



Недавно стало известно, что на проектирование дороги на улице Доватора к МЖК выделят больше 150 миллионов рублей. Магистраль планируют построить в три этапа, на каждый из которых потребуется около двух лет, работы начнутся не раньше 2026 года.