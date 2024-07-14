Придется еще подождать: мэрия Новосибирска назвала новые сроки строительства дороги до МЖК

Пока точная дата запуска новой дороги неизвестна Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











В Новосибирске на проектирование дороги на улице Доватора к МЖК выделят больше 150 миллионов рублей. Магистраль планируют построить в три этапа, на каждый из которых потребуется около двух лет, при этом работы начнутся не раньше 2026 года.

Строительство планировали начать в 2022 году. Затем сроки перенесли, и документы для работ собирались подготовить в июле 2024 года. Ранее в мэрии сообщали, что дорогу построят в два этапа: первый — от пересечения с Гусинобродским шоссе до Высоцкого, второй — до пересечения с улицей Татьяны Снежиной. Сейчас, как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, запланировали еще один участок до улицы Выборной.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, контракт на подготовку проекта первого этапа строительства заключили в мае. Этот участок пройдет от Гусинобродского шоссе до улицы Высоцкого. По информации с сайта госзакупок, работы выполнит компания «Донгис» за 15,8 миллиона рублей. Фирма зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2021 году. В сервисе RusProfile указано, что выручка в 2023 году составила 1,8 миллиарда рублей, чистая прибыль — 29 миллионов.

Наибольшее количество контрактов «Донгис» заключал с департаментом Администрации холмского городского округа (остров Сахалин), цена за 40 договоров составила 268 миллионов рублей. Самые дорогостоящие работы компания заключила с ГКУ «Дирекция программы «Курилы»». Цена двух контрактов на строительство зданий составила 1,5 миллиарда рублей. «Донгис» также заключал договоры с организациями из Волгограда, Смоленска, Иркутской области.

Объявить госзакупки и заключить контракты на проектирование двух оставшихся этапов власти планируют в ноябре 2024 года и январе 2025 года. Всего в бюджете заложено 150 миллионов рублей на эти работы до 2026 года. По предварительной информации, подрядчикам предстоит сделать проект и получить положительное заключение государственной экспертизы во второй половине 2026 года.

— Срок проведения строительно-монтажных работ (после получения проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы) по каждому из этапов — не менее 24 месяцев, — уточнили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.



При этом в бюджете города не предусмотрены средства на строительство дороги на Доватора в 2024–2026 годах. После того как проект пройдет государственную экспертизу, власти направят обращение о выделении финансирования в профильное министерство.

В июне прошлого года в мэрии заявили, что дорогу построят не раньше 2026 года. В прошлом году НГС поговорил с жителями МЖК и экспертами о том, поможет ли новая магистраль избавиться от пробок и проблем с выездом из района.