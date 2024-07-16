2 километра трамвайных путей отремонтируют на левом берегу Новосибирска — на это потратят 57 миллионов рублей

В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют почти два километра трамвайных путей на улице Широкой. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт». Подрядчику необходимо провести ремонт двухпутного участка трамвайных путей на улице Широкой на участке от улицы Демьяновской до улицы Дюканова. Протяженность ремонтируемого участка — 1,9 километра.
Из конкурсной документации следует, что подрядчику необходимо провести подготовительные работы, провести послеосадочный ремонт, уложить трамвайные пути, устроить ливневую канализацию, а также восстановить дорожные покрытия после проведенных работ.
Срок выполнения работ — с даты заключения договора по 30 июня 2025 года. Из документации закупки также следует, что трамвайные пути были построены в 1977 году, их лишь раз частично ремонтировали в 1998 году.
Максимальная цена контракта — 57,4 миллиона рублей. Закупка размещена 16 июля, срок окончания приема заявок — 24 июля 2024 года.
Ранее мэрия Новосибирска рассказывала о планах проложить трамвайные пути в жилмассивы «Радуга Сибири», «Южно-Чемской», «Родники», «Плющихинский». В целом затраты на обновление трамвайного парка и путей в городе оценивают в 66,2 миллиарда рублей.