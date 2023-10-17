Хроника пикирующего «Суперджета». Что пережили пассажиры, которым трижды меняли самолеты из-за поломок, и почему это повторится

Почти двое суток потребовалось пассажирам авиарейса Владивосток — Чита, чтобы прибыть в пункт назначения. Полет, который должен был занять чуть больше 3 часов, сильно затянулся из-за череды происшествий, изрядно потрепавших нервы и людям на борту, и авиакомпаниям, сотрудники которых — «Авроры» и «Якутии» — в пункте отправления в итоге вовсе перестали контактировать с пассажирами злосчастного рейса. Наши коллеги из CHITA.RU восстановили по часам, что произошло, и спросили у эксперта, почему такое случается с нашим «Суперджетом».
Случай № 1
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» (рейс совершался в партнерстве с компанией «Аврора») с 80 пассажирами на борту 14 октября вылетел из Владивостока в Читу по расписанию — в 09:30 по приморскому времени, однако, как утверждают пассажиры, примерно через 20 минут после взлета люди почувствовали удар. А потом заметили, что самолет разворачивается. Еще минут через 20 командир воздушного судна объявил по громкой связи, что из-за технической неисправности самолет будет кружить над Владивостоком для расходования топлива, а затем приземлится в аэропорту вылета. Что и произошло в 12:53.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» была создана по поручению президента России в 2021 году с целью повышения транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа. В компанию вошли сама «Аврора» и пять региональных авиаперевозчиков ДФО. В мае 2022 года сообщалось, что единая авиакомпания на фоне санкций, вызванных проведением специальной военной операции РФ на Украине, столкнулась с нехваткой самолетов для перевозки пассажиров внутри ДФО.
О том, что случилось на самом деле, пассажиры могли только догадываться. Один из бортпроводников предположил, что в воздухе произошла разгерметизация багажного отделения. Но потом, когда самолет приземлился, всё внимание технических служб аэропорта оказалось приковано к левому двигателю. Позже на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России появилось подтверждение — Sukhoi Superjet 100 вынужден был прервать полет из-за неисправности левого двигателя. Началась доследственная проверка по признакам преступления, а именно из-за возможного «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Свою проверку параллельно начала и Якутская транспортная прокуратура, заинтересовавшаяся ЧП с бортом «Якутии».
Пассажиров тем временем отправили в зал ожидания. Сотрудник авиакомпании «Аврора» рассказал корреспонденту CHITA.RU, что людям в 14:30 по времени Владивостока скажут, что делать дальше, а также подтвердил, что борт действительно вынужден был вернуться для «дополнительного технического обслуживания». Позже стало известно, что пассажиры в Читу отправятся только в ночь на 15 октября — резервным бортом той же авиакомпании-партнера «Авроры», то есть «Якутии», и это снова будет Sukhoi Superjet 100. Началось томительное ожидание. Некоторым пассажирам авиакомпания предложила гостиницу, но предупредила, что мест мало. Остальным, кто сам найдет ночлег, обещали компенсировать затраты на проживание уже по факту, через оформление претензии на сайте.
Случай № 2
Во втором часу ночи утомленные пассажиры, в том числе родители с детьми, стали стягиваться в зал ожидания, чтобы всё-таки наконец-то улететь, но не сложилось. Как рассказали ожидавшим вылета в аэропорту, запасной борт действительно прибыл, но у него произошли какие-то проблемы с подшипником, некая техническая неисправность. Одинаковых самолетов «Якутии» у здания аэропорта действительно оказалось уже два. А людям на смартфоны от имени «Авроры» посыпались одно за другим сообщения о переносе вылета.
По данным с сайта Aviaport.ru, авиакомпания «Якутия» была создана в 2002 году на базе авиакомпаний «СахаАвиа» и «Якутские авиалинии». 21 января 2003 года был выполнен первый рейс на самолете Ту-154М по маршруту Якутск — Москва — Якутск. Сегодня авиакомпания эксплуатирует парк воздушных судов российского и иностранного производства, который включает в себя: Boeing 737–700, Boeing 737–800, Bombardier Q300, Sukhoi SuperJet 100. В 2021 году Минпромторг и Государственная транспортная лизинговая компания, по данным РБК, заявляли о готовности отозвать у авиакомпании «Якутия» самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), если продолжатся проблемы с их своевременным обслуживанием.
— Сегодня представитель компании «Якутия» к нам не выходил, только мы сами звонили ему. Сейчас с нами на связь никто не выходит, авиакомпании «Якутия» и «Аврора» друг на друга ссылаются, так как рейс совместный, и никто ничего не говорит, — рассказывала одна из пассажирок.
По словам другого пассажира, основное возмущение у людей вызывало то, что представители авиакомпании не могли сказать четко время вылета: «Люди вынуждены находиться здесь, не имеют возможности нормально отдохнуть. За всё время пассажирам дали пол-литра воды. Когда я звонил представителю компании "Якутия" и просил его подойти и внятно объяснить, когда будет самолет, он сослался, что нужно организовывать горячее питание. И действительно, около 07:30 предложили рис с сосиской и салатом из тертой морковки, который невозможно было есть, такой он был пересоленный. Теперь представитель компании перестал брать трубку. Неисправных самолета уже два, никого возле них не видать».
И только примерно в полдень 15 октября уставших и озлобленных людей посадили на резервный борт. В это же время первый самолет остался грустно стоять в сторонке неподалеку. Второй его собрат уже с пассажирами поехал по взлетно-посадочной полосе, но вдруг заглох. Для изможденных пассажиров, а особенно для молодых мам с детьми, такое развитие событий означало предел. Они начали яростно предъявлять претензии экипажу, с надрывом и истерикой. Некоторые пытались их успокоить, однако около десятка человек всё же приняли решение покинуть самолет безвозвратно, в том числе некий чиновник, заявивший, что он «третий после Трутнева (Юрий Трутнев — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. —
Те же, кто покинул борт, отправились кто куда. Одна из пассажирок рассказала журналисту CHITA.RU, что с ребенком они выдвинулись на вокзал Владивостока, решив, что поездом добираться до Читы будет безопаснее. В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю позже пояснили, что пассажиры, сошедшие с рейса, могут рассчитывать на возврат всей суммы, потраченной на покупку авиабилета.
Случай № 3
Около 14:30 по читинскому времени пассажиры рейса стали писать в редакцию, что в Читу они опять не долетели. Оказалось, что самолет по неизвестной причине вынужден был приземлиться в Хабаровске. Как объяснил экипаж: «По требованию авиакомпании».
После посадки судна на его борт, как рассказывают очевидцы, поднялся транспортный полицейский, чтобы опросить нескольких пассажиров. Затем он переместился в автобус, в котором люди ожидали трансфера до аэровокзала. И без того раздраженные люди предложили сотруднику беседовать с нужным ему человеком по пути, не задерживая остальных, потому что вся эта ситуация уж сильно надоела. А сотрудник в ответ на это заявил: «Я вас очень понимаю. У меня с этой "Якутией" каждый день какие-то неприятности».
И затем снова ожидание, а потом объявление, что придется подождать из Приморья тот самолет, на котором пассажиры рейса Владивосток — Чита вылетали первый раз
К слову, примерно в это же время стала известна предварительная причина, по которой второй подряд борт «Якутии» с одними и теми же пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Как сообщил Telegram-канал Aviaincident, командир воздушного судна в 07:37 по Москве доложил об отказе насосной станции во второй гидросистеме, поэтому принял решение совершить посадку в аэропорту Хабаровск. Приземление прошло благополучно.
Следователи же начали проверку и по этому случаю, сообщив, что причиной посадки стала ошибка в гидросистеме правого двигателя. Следила за судьбой пассажиров злополучного рейса уже в Хабаровске и транспортная прокуратура, напомнившая, что продолжает свою проверку.
Счастливое возвращение и неприятные выводы
В 07:23 16 октября рейс, который по расписанию должен был прибыть 14 октября в 11:40, оказался в Чите. Это действительно был Boeing 737–700 «Якутии» с бортовым номером
— В итоге долетели до Читы вообще на третьем самолете. В целом все пассажиры сегодня довольны, что добрались, но это уже вымученная радость. Некоторые из пассажиров закупили морепродукты, везли домой, но понятно, что там с этими продуктами произошло за двое суток. Когда сели в автобус, многие сказали, что на «Якутии» больше ни за какие коврижки не полетят. При этом все тепло отзываются о ребятах — членах экипажа, — рассказал корреспонденту CHITA.RU один из пассажиров рейса.
Он добавил, что представитель авиакомпании «Якутия» во Владивостоке сработал непрофессионально. Он появился лишь на несколько минут после возвращения борта в пункт отправления, а после его уже никто не видел. В Хабаровске же было всё иначе. Представитель авиакомпании встретил пассажиров, организовал гостиницу, трансфер до нее и обратно, ужин. «Из-за таких товарищей, что был во Владивостоке, и не хочется с ними больше иметь дело», — добавил пассажир.
На момент публикации этого текста CHITA.RU не удалось получить комментарий представителей авиакомпаний «Якутия» и «Аврора», в том числе у сотрудника «Якутии», который общался с пассажирами рейса во Владивостоке. На сайтах авиакомпаний информация о произошедшем также не публиковалась.
К сожалению, то, с чем столкнулись пассажиры злосчастного рейса, в стране происходит уже не первый раз. Так, за последние несколько недель в СМИ и Telegram-канале Aviaincident появился ряд сообщений о как минимум четырех происшествиях с одним и тем же Sukhoi Superjet
Та же авиакомпания «Якутия», оказавшаяся сейчас в центре нового скандала с рейсом Владивосток — Чита, в 2022 году, по данным РБК, вынуждена была разукомплектовать два из четырех «Суперджетов», полученных от Государственной транспортной лизинговой компании. По причине их летной негодности. Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, компания попросту «каннибализировала» эти машины, взятые в лизинг у государства, разобрав их до нерабочего состояния. Позже генеральный директор «Якутии» Андрей Винокуров на форуме «Транспортная неделя — 2022» рассказал изданию, что «в нынешних условиях двигатели самолета действительно невозможно отремонтировать, так как повреждена их горячая часть», а также о том, что «помимо двигателей есть проблемы со вспомогательными силовыми установками, шасси и компонентами». Винокуров отметил, что сильно разукомплектован только один борт, а второй несильно — и его планировали привести в состояние летной годности к марту 2023 года.
Как бы там ни было, разбираться и в текущих ЧП, и в предыдущих должны правоохранительные и надзорные органы. А пассажиры могут только уповать на то, что тот или иной борт справится со своей задачей и им не придется добираться, например, из Владивостока до Читы аж на трех самолетах. Проблемы в российской авиации сегодня действительно есть, никто это уже не отрицает, а на уровне Правительства России всё чаще говорят о запуске производства отечественных самолетов, где российских комплектующих будет по максимуму. На полях Восточного экономического форума в сентябре 2023 года заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров подробно рассказывал, на какой стадии находится выпуск новых моделей самолетов, в том числе про Superjet 100 — это новый вариант SSJ-100, его более русифицированный аналог. Но всё это нужно подождать, а летать людям необходимо прямо сейчас. На том, что есть, и держа в голове, что проблемы в отрасли пока никуда не денутся.
Авиаэксперт, внук легендарного авиаконструктора Андрей Туполев, комментируя 16 октября корреспонденту CHITA.RU сразу два подряд происшествия с двигателями на двух разных Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», также подтвердил, что из-за санкций, появившихся после начала СВО, были прерваны связи с разработчиками данных элементов авиационной техники, то есть двигателей.
— Это российско-французское производство. Вся горячая часть, да и вообще вся практически конечная сборка и идеология этого мотора — это фирма Snecma. Соответственно, авторское сопровождение, техническое обслуживание, а, самое главное, это так называемые стратегии, наработки теперь находятся на той стороне. И понятно, что проблемы эти будут только нарастать. Как с этой техникой, так и особенно с западной. А там еще хуже. Там же есть пилотные машины, которые накручивают часы, и по ходу эксплуатации выявляются дефекты. Соответственно, строится программа технического обслуживания с учетом данных. Это всё теперь практически недоступно. Здесь идет самодеятельность, разбор и «каннибализация» машин, продление межремонтных ресурсов несанкционированное. Непонятно, как готовятся кадры по наземному обслуживанию и прочее-прочее. В какой-то момент это будет просто опасно. Вопрос — когда это всё восстановят? — резюмировал Андрей Туполев.