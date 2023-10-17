Хроника пикирующего «Суперджета». Что пережили пассажиры, которым трижды меняли самолеты из-за поломок, и почему это повторится

Те же, кто покинул борт, отправились кто куда. Одна из пассажирок рассказала журналисту CHITA.RU, что с ребенком они выдвинулись на вокзал Владивостока, решив, что поездом добираться до Читы будет безопаснее. В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю позже пояснили, что пассажиры, сошедшие с рейса, могут рассчитывать на возврат всей суммы, потраченной на покупку авиабилета.



Случай № 3

Около 14:30 по читинскому времени пассажиры рейса стали писать в редакцию, что в Читу они опять не долетели. Оказалось, что самолет по неизвестной причине вынужден был приземлиться в Хабаровске. Как объяснил экипаж: «По требованию авиакомпании».



После посадки судна на его борт, как рассказывают очевидцы, поднялся транспортный полицейский, чтобы опросить нескольких пассажиров. Затем он переместился в автобус, в котором люди ожидали трансфера до аэровокзала. И без того раздраженные люди предложили сотруднику беседовать с нужным ему человеком по пути, не задерживая остальных, потому что вся эта ситуация уж сильно надоела. А сотрудник в ответ на это заявил: «Я вас очень понимаю. У меня с этой "Якутией" каждый день какие-то неприятности».

