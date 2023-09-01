Мэрия опровергла закрытие трамвайных путей за оперным театром — кольцо планируют реконструировать

В мэрии Новосибирска заявили, что трамвайное кольцо за оперным театром сохранят. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале муниципалитета.



Ранее на муниципальном портале мэрии Новосибирска опубликовали план реконструкции территории за оперным театром. Согласно документу, трамвайную линию за НОВАТом планируют убрать. Ее могут перенести на улицы Каменскую, Депутатскую и Орджоникидзе. Также недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро.

