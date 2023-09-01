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Мэрия опровергла закрытие трамвайных путей за оперным театром — кольцо планируют реконструировать

Сроки ремонта пока неизвестны

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Ранее мэрия опубликовала документ, в котором трамвайные пути планировали убрать

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В мэрии Новосибирска заявили, что трамвайное кольцо за оперным театром сохранят. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале муниципалитета.

Ранее на муниципальном портале мэрии Новосибирска опубликовали план реконструкции территории за оперным театром. Согласно документу, трамвайную линию за НОВАТом планируют убрать. Ее могут перенести на улицы Каменскую, Депутатскую и Орджоникидзе. Также недалеко от центра города планируют построить еще одну станцию метро.

— Проектом планировки предусмотрена реконструкция трамвайного кольца в сквере за оперным театром. Кольцо в перспективе реконструируется и располагается по периметру улиц Депутатской, Каменской, Орджоникидзе. Департамент транспорта согласовал реконструкцию с условием, что кольцо сохраняется и останется возможность разворота и отстоя трамваев со всех сторон, — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что сроки реконструкции пока неизвестны.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске планируют построить еще 32 станции метрополитена («Каменская» входит в их число). Посмотрите на карте, какие места для них выбрали.

ТрамвайМэрияНовосибирск
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