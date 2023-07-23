Две улицы в центре Новосибирска отремонтируют за 6,7 миллиона — показываем карту фронта работ

МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительство» разместило на госзакупках тендер на ремонт улиц Потанинской и Ядринцевской. Начальная стоимость контракта составляет 6,72 миллиона рублей.
Согласно документам, ремонт включает усовершенствование типа покрытия дорожного полотна. А также ремонт тротуара из плитки, восстановление газона и дорожных знаков.
Датой окончания подачи заявок для исполнителей значится 31 июля.
Накануне стало известно, что в Новосибирской области за 200 миллионов отремонтируют 6 километров дороги — на это уйдет полтора года. По дороге в сутки ездят тысячи автомобилей.