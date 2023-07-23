freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 1/10
usd 90.38
eur 100.66
СрочноОгромная пробка на Бердском шоссе
Все новости
Все новости

Две улицы в центре Новосибирска отремонтируют за 6,7 миллиона — показываем карту фронта работ

На Ядринцевской и Потанинской появится усовершенствованное покрытие дорог

351

Работы начнутся не раньше августа

Поделиться

МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительство» разместило на госзакупках тендер на ремонт улиц Потанинской и Ядринцевской. Начальная стоимость контракта составляет 6,72 миллиона рублей.

Согласно документам, ремонт включает усовершенствование типа покрытия дорожного полотна. А также ремонт тротуара из плитки, восстановление газона и дорожных знаков.

Датой окончания подачи заявок для исполнителей значится 31 июля.

Накануне стало известно, что в Новосибирской области за 200 миллионов отремонтируют 6 километров дороги — на это уйдет полтора года. По дороге в сутки ездят тысячи автомобилей.

По теме

Ремонт дорогИнфраструктураДорогиБезопасные и качественные автомобильные дороги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter