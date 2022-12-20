Утренние пробки в 8 баллов сковали Новосибирск — показываем, где придется постоять

Сегодня, 20 декабря, в Новосибирске образовались пробки в восемь баллов. Ситуацию на дорогах осложнил снегопад, который идет второй день. По данным сервиса 2ГИС, сложнее всего проехать по площади Труда, проезду Энергетиков, Октябрьскому мосту в сторону правого берега, по улице Большевистской в сторону станции метро «Речной вокзал» и на улице Станционной.

