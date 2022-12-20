Утренние пробки в 8 баллов сковали Новосибирск — показываем, где придется постоять

Сегодня, 20 декабря, в Новосибирске образовались пробки в восемь баллов. Ситуацию на дорогах осложнил снегопад, который идет второй день. По данным сервиса 2ГИС, сложнее всего проехать по площади Труда, проезду Энергетиков, Октябрьскому мосту в сторону правого берега, по улице Большевистской в сторону станции метро «Речной вокзал» и на улице Станционной.
Как сообщил читатель НГС, затор на улице Большевистской образовался из-за аварии, «Газель» столкнулась с легковым автомобилем, поэтому нельзя проехать по среднему ряду.
На Октябрьском мосту в сторону правого берега придется постоять, потому что грузовой автомобиль не может подняться на горке. Об этом написал пользователь сервиса 2ГИС. Пользователи сервиса жалуются на заснеженные дороги на площади Труда и улице Станиславского.
Как сообщает другой читатель НГС, Михаил Докукин, на улице Станционной фура задела легковой автомобиль и перегородила движение в сторону Толмачево.
В городе снегопад идет второй день, из-за непогоды на дорогах собираются пробки. О том, как на Новосибирск влияют обильные осадки, НГС следит в онлайн-режиме.