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У пяти пригородных электричек изменят расписание на выходные в Новосибирской области

Корректировки связанны с проведением плановых ремонтных работ на путях

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Изменения коснутся 5 пригородных поездов

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В Новосибирской области с 7 по 9 октября изменится расписание пригородных электричек. Как сообщили в компании «Экспресс-пригород», корректировки связанны с проведением плановых ремонтных работ на путях.

Изменения коснутся 5 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:

  • 7 и 8 октября:

№ 6327 Новосибирск — Коченево, отправление в 21:28 (по расписанию), отправление со станции Обь в 22:31 (на 34 минуты позже), прибытие на станцию Коченево в 23:14 (на 34 минуты позже);

  • 7 и 8 октября:

№ 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление в 20:34 (по расписанию), отправление со станции Обь в 21:28 (на 25 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:18 (на 25 минут позже);

  • 8 октября:

№ 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление в 06:25 (по расписанию), отправление со станции Обь в 06:59 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:02 (на 5 минут позже);

  • 9 октября:

№ 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление в 06:38 (на 13 минут позже), отправление со станции Обь в 07:46 (на 52 минуты позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:49 (на 52 минуты позже);

№ 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление в 07:41 (на 28 минут позже), отправление со станции Обь в 08:40 (на 58 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 10:35 (на 58 минут позже);

№ 6307 Новосибирск — Коченево, отправление в 08:36 (по расписанию), отправление со станции Обь в 09:12 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Коченево в 09:55 (на 5 минут позже).

Напомним, в Новосибирской области с 3 октября отменили 20 пригородных электричек, еще 8 стали ходить реже.

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