У пяти пригородных электричек изменят расписание на выходные в Новосибирской области

В Новосибирской области с 7 по 9 октября изменится расписание пригородных электричек. Как сообщили в компании «Экспресс-пригород», корректировки связанны с проведением плановых ремонтных работ на путях.



Изменения коснутся 5 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:



7 и 8 октября:

