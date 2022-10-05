У пяти пригородных электричек изменят расписание на выходные в Новосибирской области
Корректировки связанны с проведением плановых ремонтных работ на путях
В Новосибирской области с 7 по 9 октября изменится расписание пригородных электричек. Как сообщили в компании «Экспресс-пригород», корректировки связанны с проведением плановых ремонтных работ на путях.
Изменения коснутся 5 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:
- 7 и 8 октября:
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- 7 и 8 октября:
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- 8 октября:
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- 9 октября:
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Напомним, в Новосибирской области с 3 октября отменили 20 пригородных электричек, еще 8 стали ходить реже.