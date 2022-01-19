Локоть напомнил о необходимости строительства пешеходного моста на разъезде Иня

Новосибирску необходимо вернуться к вопросу строительства пешеходного моста на разъезде Иня. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
— Вдоль реки Ини развивается новый современный микрорайон Весенний. Это лицо Первомайки. Продолжается строительство в микрорайоне КСМ. Есть улучшения и в дорожной сфере. Мы отремонтировали Бердское шоссе и улицу Первомайскую, которая после реконструкции перестала быть тупиковой. В планах — строительство двухуровневой развязки в Матвеевке. Также важно вернуться и к вопросу строительства пешеходного моста на въезде в Первомайский район: в рамках реализации проекта «Городская электричка» актуальность этого перехода чрезвычайно важна, — сказал Анатолий Локоть.
О том, что власти хотят вернуться к строительству пешеходного моста на разъезде Иня мы писали летом 2021 года. Сейчас на огромную транспортную развязку приходится всего один переход со светофором. Строительство пешеходного моста предполагает четыре входа, которые собираются в одной круглой комнате посреди магистрали.
Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов заявил тогда, что вся проектная документация и экспертиза по проекту уже выполнены. Строить пешеходный мост можно круглогодично. Инвестиции составят 266,7 миллиона рублей.