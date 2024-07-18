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Спорт Олимпиада в Париже Грязная Сена и новые запреты: как пройдет Олимпиада в Париже, где ее смотреть и будут ли там россияне

Грязная Сена и новые запреты: как пройдет Олимпиада в Париже, где ее смотреть и будут ли там россияне

Расписание Олимпийских игр — 2024

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40 комментариев
Во Францию приедут атлеты из более чем 200 стран

Летние 33-и Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции — Париже. Спортсмены посоревнуются за медали с 26 июля по 11 августа. Что интересного ожидать от Игр, за кого из россиян можно поболеть и где смотреть — в материале.

Как будет проходить Олимпиада

Франция принимает Олимпиаду уже в третий раз. Ранее французы проводили Игры в 1900 и 1924 годах.

Церемония открытия назначена на 26 июля. Паралимпийские игры начнутся позже, 28 августа, и завершатся 8 сентября 2024 года. Стоит отметить, что некоторые соревнования стартуют до официального открытия. 24 июля — регби и футбол, а с 25 июля — гандбол и стрельба из лука.

Некоторые соревнования пройдут в несколько этапов

Говорить о том, что вся Олимпиада будет проходить в столице, не совсем корректно. Футбол пройдет в Марселе, Бордо, Нанте, Лионе, Сент-Этьене и Ницце. В Версале же посоревнуются спортсмены по конному спорту и шоссейным велогонкам. Серфингисты окажутся в самых отдаленных уголках — Французской Полинезии и на Таити. Олимпийская деревня же расположится в муниципалитетах Сен-Дени, Сен-Уан и Л'Оль-Сен-Дени.

Соревноваться будут команды из 208 стран, включая атлетов из РФ, Белоруссии и команду беженцев. Организаторы обещают разыграть 329 комплектов наград.

Впервые в олимпийские виды спорта включили брейкинг — спортивные уличные танцы. Также в программе остались серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые появились в рамках прошлых Игр.

Такими медалями наградят победителей

Французы решили сделать оригинальные талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр. Ими станут красные фригийские колпаки по имени Фриги. Они являются символом Французской Республики. В большинстве случаев страны выбирают медведей или других животных, а Франция решила выделиться, объяснили организаторы.

Талисман Олимпиапды в Париже

Кто из россиян поедет на Олимпиаду

В программе будут представлены 32 вида спорта, но российским спортсменам удастся поучаствовать не во всех, да и флага страны увидеть не удастся.

МОК 8 декабря 2023 объявил, что атлетов из РФ допустят в нейтральном статусе. Однако есть и другие ограничения. Принять участие в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта, каждый будет проходить отборы индивидуально. Командные состязания для россиян в этот раз закрыты. Такие же правила действуют и для спортсменов из Белоруссии.

Многие атлеты из РФ отказались от участия из-за дискриминации. Они считают решения МОК несправедливыми. Так, от квоты по разным причинам отказались пловчиха Евгения Чикунова, теннисисты Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анна Калинская, а также велогонщик Александр Власов.

В списке допущенных до соревнований лишь 15 россиян:

  • велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко и Глеб Сырица;

  • батутный спорт: Анжела Бладцева;

  • теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина;

  • гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко;

  • плавание: Евгений Сомов.

Скандалы Игр в Париже

Помимо недопущения спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде, возникают и другие вопросы. Так, соревнования по плаванию запланированы в реке Сене. Она имеет репутацию очень загрязненного водоема, пробы из нее кратно превышают все допустимые показатели. Чтобы доказать обратное, французские политики не только потратили миллиарды долларов на очистку, но и устраивали заплывы по реке. Каждая такая попытка высмеивается народом и разлетается на мемы.

Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке
Пользователи соцсетей не поверили, что Сена достаточно чистая
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Такие картинки начали публиковать после того, как мэр Парижа Анн Идальго искупалась в реке

Вопросы вызывает и неподготовленность самого города к подобного рода соревнованиям. Среди главных проблем — огромное количество бездомных на улицах, грязь и несоответствующее состояние транспортной системы города. На это указывают сами жители: 63% высказывают мнение, что Франция не готова к Олимпиаде.

Где смотреть

Ведущие российские телеканалы — Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ» — отказались транслировать Игры. Как отметил бывший глава Минспорта РФ Павел Колобков, без отечественных спортсменов Олимпиада недостаточно интересна российским зрителям.

У россиян остается возможность следить за соревнованиями в интернете. Поскольку о планах купить права на трансляцию никто не заявил, они будут нелегальными. Обещают показать Игры на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru).

Также официальная прямая трансляция будет на сайте Olympics.com. Повторы покажут на YouTube-канале Olympics.

При желании можно приобрести и билеты. Цены начинаются от 24 евро. Самые дорогие же обойдутся в 980 евро. Они продаются на официальном сайте Олимпиады.

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Спорт Олимпиада Франция Париж МОК Российские спортсмены
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Комментарии
41
Saimon
18 июля 2024, 19:41
Россиян можно увидеть в командах других сборных, очень много легионеров
Юккa
18 июля 2024, 19:41
Могли бы и показывать олимпиаду, хоть по какому-то каналу, кому-то она и интересна. Смотрела всегда все олимпиады и эту бы смотрела.
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