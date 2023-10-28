Праздновали, но проиграли: хоккейная «Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением

В Новосибирске в субботу, 28 октября, в новом ЛДС встреча хоккейной «Сибири» с «ЦСКА» совпала со знаменательной датой — днем рождения новосибирской команды. Двери арены открыли для гостей задолго до матча — организаторы подготовили для них интересную программу. А вот игру новосибирская «Сибирь» проиграла московскому «ЦСКА» со счетом 3:6 (2:1, 0:2, 1:3). Смотрим, как это было.
Праздник удался
В субботу, 28 октября, на новой ледовой арене собралось 10 тысяч человек. Важная игра хоккейной «Сибири» с «ЦСКА» совпала с днем рождения новосибирской команды. Ей исполнился 61 год.
К 15:30 здание ЛДС заполнилось желающими поздравить любимую команду. Праздник решили устроить в стиле «Операции Ы». В фотозоне с кошками любители хоккея покупали леденцы с логотипом «Сибири» — все собранные деньги направят в приют для животных «Хочу жить».
На празднике наградили двойников героев фильма «Операция Ы»: им подарили билеты на матч с «Витязем». Повсюду разгуливали маскот ХК «Сибирь» Снеговик и медведь из Новосибирского зоопарка: накануне Снег позвонил Мише из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и пригласил его на праздник. Довольные гости арены фотографировались с талисманами и веселились, очереди к ним выстраивались просто огромные.
Болельщики играли в дартс и настольные игры, фотографировались в тематических зонах. На сцене выступали местные музыкальные коллективы и исполняли знакомые многим с самого детства песни из советских фильмов и мультфильмов. Некоторые болельщики в обмундировании любимой команды не смогли устоять и пустились в пляс. Новосибирцы остались в восторге от праздника.
— Здорово, что придумали такую тематику необычную. Учитывая, что на новом ЛДС мы первый раз, вообще в восторге. Все хорошо организовано. Еще бы победу «Сибири», и было бы вообще шикарно, — загадал желание новосибирец Михаил.
Сибирячка Ирина добавила, что на площадке царит отличное настроение и чувствуется праздник. Особенно сильно девушке понравились старые фильмы — они вызывают у нее ностальгию.
Пара из Новосибирска Влад и Яна признались: больше всего их заинтриговала фотосессия с кошками и выступления на сцене.
— Там люди танцуют довольно-таки весело, много людей веселится, — улыбнулись ребята.
Компания молодых людей в атрибутике «Сибири» согласились: праздник удался. Они поздравили с днем рождения команду и пожелали побед.
Поражение на льду
Предматчевое шоу-анимация с символикой «Сибири» и других команд КХЛ началось в 17:20. А уже в 17:30 начался очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «ЦСКА».
В первом периоде команды держались примерно на одном уровне и даже заработали одновременно по одному удалению, но атак было немного больше у «ЦСКА». Но это не помешало игроку новосибирской команды Владимиру Бутузову на 10 минуте матча забить первый гол и открыть счет. Этот гол для него стал 7 в чемпионате.
«ЦСКА» попытались быстро отыграться, но это закончилось неудачей. «Сибирь» атаковала активно и действовала напористо. После того, как у каждой команды оштрафовали по одному игроку, еще один гол москвичам забил Артем Михеев — для него это был второй гол в сезоне.
За 3 минуты до конца первого периода «ЦСКА» ответили шайбой в ворота новосибирцев. Период завершился со счетом 2:1 в пользу хоккейной «Сибири».
Во втором периоде игра словно поменяла свой характер: сибиряки практически перестали атаковать, а москвичи не унимались. В основном они играли возле ворот соперника и забросили именинникам еще две шайбы. Второй период завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.
— Наши ребята как будто встали во втором периоде. Просто остановились, — поделился мнением об игре болельщик ХК «Сибирь» с грустью.
В третьем периоде в чужой зоне вновь больше играли хоккеисты «ЦСКА». Москвичи отличились разнообразием «рабочих» передач. «Сибирь» же в третьем периоде практически не могла овладеть шайбой.
Игрока «ЦСКА» оштрафовали на 9 минуте периода. Болельщики долго требовали шайбу, и в большинстве ее реализовал Энди Андреофф. Счет сравнялся. Новосибирцы ликовали, но радость длилась не долго: скорость у сибиряков была заметно ниже, чем у противника, и москвичи тут же вырвались вперед — счет стал уже 3:4 не в пользу новосибирцев. Затем еще два гола прилетели сибирякам до конца матча. Причем один из них соперники забросили в тот момент, когда новосибирская команда убрала с поля вратаря и увлеклась атакой.
Игра завершилась с разгромным, особенно в день рождения, счетом 6:3. Многие расстроенные болельщики «Сибири» поспешили покинуть трибуны до конца матча.
ЦСКА завершил выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку, и в следующем матче встретится со «Спартаком» в Москве. «Сибирь» прервала свою четырехматчевую победную серию.
Ранее НГС писал о том, как накануне хоккейная «Сибирь» одержала победу над «Спартаком». В тот день в городе были жуткие пробки, и многие опоздали на игру. Даже игроки команды.