Праздновали, но проиграли: хоккейная «Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением

Сибирячка Ирина добавила, что на площадке царит отличное настроение и чувствуется праздник. Особенно сильно девушке понравились старые фильмы — они вызывают у нее ностальгию.



Пара из Новосибирска Влад и Яна признались: больше всего их заинтриговала фотосессия с кошками и выступления на сцене.