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Фоторепортаж

Праздновали, но проиграли: хоккейная «Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением

Болельщики сначала очень радовались, а уходили с трибун грустными

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Праздник начался хорошо, а закончился не очень для новосибирцев

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В Новосибирске в субботу, 28 октября, в новом ЛДС встреча хоккейной «Сибири» с «ЦСКА» совпала со знаменательной датой — днем рождения новосибирской команды. Двери арены открыли для гостей задолго до матча — организаторы подготовили для них интересную программу. А вот игру новосибирская «Сибирь» проиграла московскому «ЦСКА» со счетом 3:6 (2:1, 0:2, 1:3). Смотрим, как это было.

Праздник удался

В субботу, 28 октября, на новой ледовой арене собралось 10 тысяч человек. Важная игра хоккейной «Сибири» с «ЦСКА» совпала с днем рождения новосибирской команды. Ей исполнился 61 год.

К 15:30 здание ЛДС заполнилось желающими поздравить любимую команду. Праздник решили устроить в стиле «Операции Ы». В фотозоне с кошками любители хоккея покупали леденцы с логотипом «Сибири» — все собранные деньги направят в приют для животных «Хочу жить».

Люди покупали леденцы, чтобы помочь животным

Люди покупали леденцы, чтобы помочь животным

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На празднике наградили двойников героев фильма «Операция Ы»: им подарили билеты на матч с «Витязем». Повсюду разгуливали маскот ХК «Сибирь» Снеговик и медведь из Новосибирского зоопарка: накануне Снег позвонил Мише из Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило и пригласил его на праздник. Довольные гости арены фотографировались с талисманами и веселились, очереди к ним выстраивались просто огромные.

Сфотографироваться с талисманами желали многие

Сфотографироваться с талисманами желали многие

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Болельщики играли в дартс и настольные игры, фотографировались в тематических зонах. На сцене выступали местные музыкальные коллективы и исполняли знакомые многим с самого детства песни из советских фильмов и мультфильмов. Некоторые болельщики в обмундировании любимой команды не смогли устоять и пустились в пляс. Новосибирцы остались в восторге от праздника.

На празднике награждали двойников героев «Операции Ы»

На празднике награждали двойников героев «Операции Ы»

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— Здорово, что придумали такую тематику необычную. Учитывая, что на новом ЛДС мы первый раз, вообще в восторге. Все хорошо организовано. Еще бы победу «Сибири», и было бы вообще шикарно, — загадал желание новосибирец Михаил.

Двойников героев было очень много

Двойников героев было очень много

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Даже лед приводили в порядок стилизованные персонажи

Даже лед приводили в порядок стилизованные персонажи

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Сибирячка Ирина добавила, что на площадке царит отличное настроение и чувствуется праздник. Особенно сильно девушке понравились старые фильмы — они вызывают у нее ностальгию.

Пара из Новосибирска Влад и Яна признались: больше всего их заинтриговала фотосессия с кошками и выступления на сцене.

Фотосессия с кошками понравилась болельщикам

Фотосессия с кошками понравилась болельщикам

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— Там люди танцуют довольно-таки весело, много людей веселится, — улыбнулись ребята.

Компания молодых людей в атрибутике «Сибири» согласились: праздник удался. Они поздравили с днем рождения команду и пожелали побед.

Поражение на льду

Предматчевое шоу-анимация с символикой «Сибири» и других команд КХЛ началось в 17:20. А уже в 17:30 начался очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «ЦСКА».

Игра началась с яркого анимационного шоу

Игра началась с яркого анимационного шоу

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В первом периоде команды держались примерно на одном уровне и даже заработали одновременно по одному удалению, но атак было немного больше у «ЦСКА». Но это не помешало игроку новосибирской команды Владимиру Бутузову на 10 минуте матча забить первый гол и открыть счет. Этот гол для него стал 7 в чемпионате.

В первом периоде сибиряки жестко атаковали

В первом периоде сибиряки жестко атаковали

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«ЦСКА» попытались быстро отыграться, но это закончилось неудачей. «Сибирь» атаковала активно и действовала напористо. После того, как у каждой команды оштрафовали по одному игроку, еще один гол москвичам забил Артем Михеев — для него это был второй гол в сезоне.

За 3 минуты до конца первого периода «ЦСКА» ответили шайбой в ворота новосибирцев. Период завершился со счетом 2:1 в пользу хоккейной «Сибири».

Болельщики ликовали и радовались, но недолго

Болельщики ликовали и радовались, но недолго

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Во втором периоде игра словно поменяла свой характер: сибиряки практически перестали атаковать, а москвичи не унимались. В основном они играли возле ворот соперника и забросили именинникам еще две шайбы. Второй период завершился со счетом 2:3 в пользу гостей.

— Наши ребята как будто встали во втором периоде. Просто остановились, — поделился мнением об игре болельщик ХК «Сибирь» с грустью.

Болельщики отправляли пожелания не только команде

Болельщики отправляли пожелания не только команде

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В третьем периоде в чужой зоне вновь больше играли хоккеисты «ЦСКА». Москвичи отличились разнообразием «рабочих» передач. «Сибирь» же в третьем периоде практически не могла овладеть шайбой.

Во втором и третьих периодах «Сибирь» стала сильно терять позиции

Во втором и третьих периодах «Сибирь» стала сильно терять позиции

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Игрока «ЦСКА» оштрафовали на 9 минуте периода. Болельщики долго требовали шайбу, и в большинстве ее реализовал Энди Андреофф. Счет сравнялся. Новосибирцы ликовали, но радость длилась не долго: скорость у сибиряков была заметно ниже, чем у противника, и москвичи тут же вырвались вперед — счет стал уже 3:4 не в пользу новосибирцев. Затем еще два гола прилетели сибирякам до конца матча. Причем один из них соперники забросили в тот момент, когда новосибирская команда убрала с поля вратаря и увлеклась атакой.

Новосибирская команда в итоге проиграла, пропустив 6 голов

Новосибирская команда в итоге проиграла, пропустив 6 голов

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Игра завершилась с разгромным, особенно в день рождения, счетом 6:3. Многие расстроенные болельщики «Сибири» поспешили покинуть трибуны до конца матча.

ЦСКА завершил выездную серию по Сибири и Дальнему Востоку, и в следующем матче встретится со «Спартаком» в Москве. «Сибирь» прервала свою четырехматчевую победную серию.

Новосибирцы не смогли противостоять противнику

Новосибирцы не смогли противостоять противнику

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Но порой игра была напряженная

Но порой игра была напряженная

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Момент, когда новосибирцы заменили вратаря 6 игроком, и пропустили еще одну шайбу

Момент, когда новосибирцы заменили вратаря 6 игроком, и пропустили еще одну шайбу

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Ранее НГС писал о том, как накануне хоккейная «Сибирь» одержала победу над «Спартаком». В тот день в городе были жуткие пробки, и многие опоздали на игру. Даже игроки команды.

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