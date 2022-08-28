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«Дети до сих пор против, чтобы я катался». 68-летний пенсионер делает трюки на велосипеде BMX: видео

Анатолий Шерстобитов свободное время проводит на тренировках в скейт-парках

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Анатолий Шерстобитов после выхода на пенсию оседлал молодежный велосипед BMX и теперь разучивает трюки. Мы сняли тренировку на видео, посмотрите!

— Я просто купил BMX и начал кататься. Родные даже не знали об этом, — рассказал Анатолий Юрьевич. — Узнали, когда я им уже фотографии показал. Если был какой-то синяк — упал и упал, ничего не объяснял. Дети пытались отговорить, они и до сих пор против того, чтобы я катался.

Пенсионер стал самым возрастным беймером (так называют велосипедистов, которые ездят на BMX. — Прим. ред.) не только в Свердловской области, но и России. Подробнее историю Анатолия Шерстобитова мы рассказывали здесь.

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