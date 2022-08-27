ХК «Сибирь» выиграл у «Северстали» в турнире имени Пучкова
Следующий матч состоится 28 августа в Санкт-Петербурге
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В субботу, 27 августа, в Санкт-Петербурге ХК «Сибирь» провел третий матч в турнире имени
— Заброшенными шайбами у нас отметились Никита Сетдиков, Никита Коротков и Сергей Дубакин, — сообщили в пресс-службе клуба.
Следующий матч состоится уже 28 августа в Санкт-Петербурге, в «Ледовом дворце». Против ХК «Сибирь» на лед выйдет ХК «Сочи».
Напомним, в начале марта ХК «Сибирь» проиграл пятый матч серии с «Салаватом» и вылетел из плей-офф КХЛ.