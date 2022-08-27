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ХК «Сибирь» выиграл у «Северстали» в турнире имени Пучкова

Следующий матч состоится 28 августа в Санкт-Петербурге

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В следующем матче против ХК «Сибирь» на лед выйдет ХК «Сочи»

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В субботу, 27 августа, в Санкт-Петербурге ХК «Сибирь» провел третий матч в турнире имени Н. Г. Пучкова с ХК «Северсталь». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу новосибирской команды.

— Заброшенными шайбами у нас отметились Никита Сетдиков, Никита Коротков и Сергей Дубакин, — сообщили в пресс-службе клуба.

Следующий матч состоится уже 28 августа в Санкт-Петербурге, в «Ледовом дворце». Против ХК «Сибирь» на лед выйдет ХК «Сочи».

Напомним, в начале марта ХК «Сибирь» проиграл пятый матч серии с «Салаватом» и вылетел из плей-офф КХЛ.

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ХК Сибирь
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