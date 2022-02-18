«Ненавижу этот спорт»: драма в фигурном катании и другие события 13-го дня Олимпиады

Тринадцатый день Олимпийских игр выдался насыщенным на события и эмоции — сегодня завершились соревнования одиночниц в фигурном катании. Это были одни из самых ожидаемых соревнований, ведь Камилу Валиеву, если бы она взошла на пьедестал, ждал отказ в торжественном награждении — такое решение ранее вынес МОК из-за допинг-скандала. Но Валиева осталась без медали.
Сборную ОКР представляли три сильнейших фигуристки: действующая чемпионка мира Анна Щербакова, многократный призер чемпионатов страны Александра Трусова, которую уже прозвали «русской ракетой» — она заявила пять четверных прыжков и стала первой фигуристкой в истории, выполнившей их. И Камила Валиева. Щербакова откатала программу чисто, Трусова допустила две ошибки, Валиева несколько раз упала — в итоге девушки заняли первое, второе и четвертое места. Слезы Валиевой увидели все — спортсменка расплакалась сразу после проката. А вот Александра Трусова вылила все эмоции за сценой.
— У всех есть золотые медали, а у меня нет. Ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед, никогда! — кричала спортсменка.
— Результатом я недовольна, рада, что пять четверных, — объяснила свои эмоции позже Александра Трусова. — У меня ни к кому не поменялось отношение, всё нормально. Я не виновата, что за мной ходит камера, просила уйти, но мне никто не дал. Я сделала всё на данный момент.
Своими эмоциями поделилась и Анна Щербакова.
— Я выгляжу спокойной, потому что еще ничего не поняла. Наверное, мне нужно побыть одной, в тишине, чтобы осознать произошедшее и разобраться в своих эмоциях. Пока только есть ощущение, что сделала свой максимум в нужном месте и в нужное время. Когда закончила прокат, испытала настоящее счастье. У меня получилось именно то, о чем мечтала и к чему готовилась четыре года. После решения по командному турниру было много переживаний. Благодаря сегодняшней победе я могу выдохнуть и забыть про них. О будущем пока не думала, но очень хочу кататься дальше и не представляю себя без фигурного катания. Не знаю, как будет выглядеть моя дальнейшая карьера, но заканчивать я точно не готова.
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— Довольна, что сегодня попала в пару с Михо Такаги, потому что всегда хочу бегать с сильнейшими и побеждать сильнейших, — говорит Ангелина Голикова. — После финиша обрадовалась и результату, и тому, что с японкой у нас получилась хорошая битва. Это Олимпиада, тут всему надо радоваться.
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