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«Ненавижу этот спорт»: драма в фигурном катании и другие события 13-го дня Олимпиады

Итоги самого долгожданного дня Игр

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После выступления Камила Валиева расплакалась. Сейчас ей очень нужна наша поддержка

После выступления Камила Валиева расплакалась. Сейчас ей очень нужна наша поддержка

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Тринадцатый день Олимпийских игр выдался насыщенным на события и эмоции — сегодня завершились соревнования одиночниц в фигурном катании. Это были одни из самых ожидаемых соревнований, ведь Камилу Валиеву, если бы она взошла на пьедестал, ждал отказ в торжественном награждении — такое решение ранее вынес МОК из-за допинг-скандала. Но Валиева осталась без медали.

Сборную ОКР представляли три сильнейших фигуристки: действующая чемпионка мира Анна Щербакова, многократный призер чемпионатов страны Александра Трусова, которую уже прозвали «русской ракетой» — она заявила пять четверных прыжков и стала первой фигуристкой в истории, выполнившей их. И Камила Валиева. Щербакова откатала программу чисто, Трусова допустила две ошибки, Валиева несколько раз упала — в итоге девушки заняли первое, второе и четвертое места. Слезы Валиевой увидели все — спортсменка расплакалась сразу после проката. А вот Александра Трусова вылила все эмоции за сценой.

— У всех есть золотые медали, а у меня нет. Ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед, никогда! — кричала спортсменка.

— Результатом я недовольна, рада, что пять четверных, — объяснила свои эмоции позже Александра Трусова. — У меня ни к кому не поменялось отношение, всё нормально. Я не виновата, что за мной ходит камера, просила уйти, но мне никто не дал. Я сделала всё на данный момент.

Своими эмоциями поделилась и Анна Щербакова.

— Я выгляжу спокойной, потому что еще ничего не поняла. Наверное, мне нужно побыть одной, в тишине, чтобы осознать произошедшее и разобраться в своих эмоциях. Пока только есть ощущение, что сделала свой максимум в нужном месте и в нужное время. Когда закончила прокат, испытала настоящее счастье. У меня получилось именно то, о чем мечтала и к чему готовилась четыре года. После решения по командному турниру было много переживаний. Благодаря сегодняшней победе я могу выдохнуть и забыть про них. О будущем пока не думала, но очень хочу кататься дальше и не представляю себя без фигурного катания. Не знаю, как будет выглядеть моя дальнейшая карьера, но заканчивать я точно не готова.

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию

Анна Щербакова — олимпийская чемпионка по фигурному катанию

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В конькобежном спорте на 1000 метров наши упустили медаль: Ангелине Голиковой не хватило всего 0,1 секунды для того, чтобы взять бронзу. Она заняла 4-е место, но не расстроилась по этому поводу.

— Довольна, что сегодня попала в пару с Михо Такаги, потому что всегда хочу бегать с сильнейшими и побеждать сильнейших, — говорит Ангелина Голикова. — После финиша обрадовалась и результату, и тому, что с японкой у нас получилась хорошая битва. Это Олимпиада, тут всему надо радоваться.

Дарья Качанова пришла 9-й, Ольга Фаткулина — 13-я.

У Голиковой были все шансы стать бронзовым призером Олимпиады

У Голиковой были все шансы стать бронзовым призером Олимпиады

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Наши фристайлистки не прошли в финал по ски-кроссу. Анастасия Чирцова выбыла в четвертьфинале — она пришла 4-й. У Екатерины Мальцевой были все шансы, но она столкнулась с соперницей и не смогла пройти в 1/4 финала. Елизавета Понкратова и Наталья Шерина завершили свои соревнования еще в 1/8 финала.

СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

В финале по хафпайпу сборная ОКР присутствовать не будет: Александра Глазкова на предварительных соревнованиях заняла 14-е место (в финал выходят топ-12).

В скоростном спуске и слаломе Юлия Плешкова заняла 6-е место.

По итогам сегодняшнего дня у сборной ОКР 26 медалей: 5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых. Мы остаемся на 9-м месте в общем зачете. На первом месте Норвегия — у них 14 золотых, на втором Германия — 10 золотых и на третьем США — 8 золотых медалей.

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Олимпийские игрыконькобежный спортфигурное катаниеОлимпиада в ПекинеКамила ВалиеваАнна Щербакова
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