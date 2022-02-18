«Ненавижу этот спорт»: драма в фигурном катании и другие события 13-го дня Олимпиады

Тринадцатый день Олимпийских игр выдался насыщенным на события и эмоции — сегодня завершились соревнования одиночниц в фигурном катании. Это были одни из самых ожидаемых соревнований, ведь Камилу Валиеву, если бы она взошла на пьедестал, ждал отказ в торжественном награждении — такое решение ранее вынес МОК из-за допинг-скандала. Но Валиева осталась без медали.



Сборную ОКР представляли три сильнейших фигуристки: действующая чемпионка мира Анна Щербакова, многократный призер чемпионатов страны Александра Трусова, которую уже прозвали «русской ракетой» — она заявила пять четверных прыжков и стала первой фигуристкой в истории, выполнившей их. И Камила Валиева. Щербакова откатала программу чисто, Трусова допустила две ошибки, Валиева несколько раз упала — в итоге девушки заняли первое, второе и четвертое места. Слезы Валиевой увидели все — спортсменка расплакалась сразу после проката. А вот Александра Трусова вылила все эмоции за сценой.