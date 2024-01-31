Приметы на Афанасьев день: как провести 31 января, чтобы не навлечь на себя беду

В православном календаре 31 января принято вспоминать святителя Афанасия Великого. В народе в его честь день назвали Афанасий Ломонос. Люди верили, что в этот праздник традиционно на улице стоят морозы. А еще считали эту дату особой. Рассказываем, как есть народные приметы и традиции на 31 января и что не следует делать.

