Приметы на Афанасьев день: как провести 31 января, чтобы не навлечь на себя беду

В православном календаре 31 января принято вспоминать святителя Афанасия Великого. В народе в его честь день назвали Афанасий Ломонос. Люди верили, что в этот праздник традиционно на улице стоят морозы. А еще считали эту дату особой. Рассказываем, как есть народные приметы и традиции на 31 января и что не следует делать.
В видео выше смотрите о самых главных особенностях этого дня.
Что можно делать
Этот день старались провести в тишине и спокойствии, желательно дома. Не планировали на эту дату важные дела и проведение крупных финансовых операций. Всё время старались посвятить себе.
Что нельзя делать
Люди верили, что Афанасьев день не самый лучший для судебных тяжб, переездов на новое место жительства, выяснения отношений. Считалось, что любые хирургические манипуляции в этот день не стоит проводить. Не крестили 31 января мальчиков, а еще не допивали воду за другими и не смотрелись в разбитое зеркало. Вечер был неудачным для встреч возлюбленных.
Народные приметы
- Если заметили ворон на верхушках деревьев — скоро похолодает.
- Теплая погода в этот день сулит суровые морозы на 1 февраля.
- Если началась оттепель, то стоит ждать хорошего рыболовного сезона.
- Снег пошел — жди позднего наступления весны.
- Если на Афанасия Ломоноса метель закружила, то зима продлится долго.
- Если оттепель в этот день, то лето будет ненастное.