Проклятие или мечта? Разбираем плюсы и минусы льготной ипотеки на строительство дома своими силами

Строительство с нуля, деньги — траншами

Раньше, чтобы обзавестись частным домом по льготной ипотеке, обращаться надо было в строго определенную строительную компанию из списка аккредитованных фирм. Та получала от банка сначала 60%, а оставшиеся 40% перечислялись после сдачи дома в эксплуатацию.

— На самом деле эта схема была нерабочая. В каждом банке был свой список застройщиков, и в нем не десятки-сотни организаций, а единичные фирмы, где-то вообще — ноль. Выбора нет, я пробовал приобрести так недвижимость, но это было нереально, — рассказал заемщик Александр Воронцов.