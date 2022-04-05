Двух подруг-пенсионерок выселяют из квартир за долги чужих людей. Идти им некуда, одна из них больна раком

В 2018 году суд признал Надежду Амелину и Людмилу Петровну банкротами. Решение суда пытались оспорить несколько лет.





Безуспешно: год назад квартиры пенсионерок пустили с молотка. Трехкомнатная квартира, где Надежда Николаевна жила с 90-летней мамой, больше ей не принадлежит. Списав остаток долга с разными судебными издержками и вознаграждениями для конкурсного управляющего, оставшиеся после продажи, деньги Надежде перечислили на специально открытый счет в одном из банков.



Людмила Петровна говорит, что новые хозяева ее пока не трогают. Надежде тяжелее: уже год как новый хозяин пытается выселить ее из квартиры. Подруги уверяют, что он несколько раз снимал дверь с петель, отключал электричество, снял счетчики на электроэнергию. Но Надежда добросовестно продолжает проплачивать все коммунальные платежи, теперь это приходится делать по нормативам.

— Когда он в первый раз позвонил мне, сказал, это моя квартира — выезжайте, я была в шоке, началась паника. Мне некуда выезжать. Он один никогда не приходит, только со знакомым, бьют какой-то кувалдой по двери, — рассказывает Надежда. — Я звоню в полицию, плачу, прошу приехать. Полицейских они не дожидаются, уходят.



Несколько месяцев назад у двери в очередной раз подпилили петли. Утром Надежда пошла в магазин за продуктами, начала открывать дверь, та рухнула, придавив ее. Надежда сломала руку и получила сотрясение мозга. У Надежды на столе пачка КУСПов о принятых в полицию заявлениях. Но всякий раз полиция выносит отказ в возбуждении уголовного дела. Подруги пишут жалобы в прокуратуру. На днях Надежда обжаловала через суд очередной отказ (в суд за нее ходила Людмила как представитель). Сейчас на руках у Надежды на руках синяки, она поднимает футболку: на животе кровоподтек. Надежда рассказывает:



— Недавно снова пришли, я встала грудью: не пущу, он (друг хозяина) ударил меня ногой в живот.

Мы связались с новым хозяином квартиры Игорем Кротовым, и он отрицает все попытки вломиться в квартиру силой, побои и другие обвинения пенсионерок.



— Я пытался договориться по-хорошему, — говорит Игорь Кротов. — Но безуспешно. Они обвиняют всех в сговоре: суды, арбитражного управляющего, банки. <...> Я всех деталей, конечно, не знаю. Я лишь купил квартиру на торгах, и мне второй год выносят мозги. Никаких побоев я не наносил. Меня пугают следователями, полицией, уголовными делами, я давал объяснительные участковому. Никто ее и пальцем не трогал. Откуда взялись синяки, не знаю. Сейчас будут выселять судебные приставы.

В феврале мама Надежды Николаевны умерла от перитонита. Пенсионерка осталась одна, детей у нее нет. Сейчас она абсолютно беспомощная и потерянная. Поддерживает только подруга, которая каждый день приезжает к ней привозит продукты.



Хотя сама она тоже в тяжелом положении. Ее квартира также продана, но новые хозяева пока не заявлялись.



На днях Надежду Николаевну выписали из квартиры по решению суда. Сейчас, проиграв все кассации и апелляции, она обратилась в Верховный суд с иском о признании незаконным передачи квартиры на торги и о признании торгов и договора купли-продажи недействительными. Просьбу принять меры обеспечения и пока не трогать квартиру суд не принял. Надежда сейчас ждет, что решит высшая судебная инстанция страны. И внимательно прислушивается к шумам на лестничной клетке. В этой квартире умерла ее мать, эта квартира и верная подруга — возможно, последнее, что у нее осталось.

И еще документы, рассказывающие об обязательствах, связанных с давно забытым бизнесом и доверием к людям, о которых уже и не вспомнить.

Прочитайте, как бизнесмен из Екатеринбурга продает квартиру вместе с живущей там многодетной семьей. Несколько лет назад жилье за долги продали с торгов, но собственнику не удалось выписать бывших владельцев. Суд закрепил за ними право на пожизненное проживание в этой квартире. С тех пор несколько лет подряд между хозяином и многодетной матерью идет затяжное противостояние.

