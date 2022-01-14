Мэрия выставила на торги парковку-долгострой на улице Петухова у «Ленты» — за нее просят 47 миллионов

Мэрия Новосибирска опубликовала извещение о публичных торгах — на них выставили недостроенную парковку возле «Ленты» на улице Петухова, 73.
Недостроенная парковка находится на участке площадью 7,3 тысячи кв. м, предназначенном именно для строительства автостоянок. Ее оценили в 47,29 миллиона рублей, аукцион назначили на 8 февраля 2021 года.
Готовность объекта составляет 31%. Ее решили изъять у предыдущего владельца, предпринимателя Сергея Лопатина, путем продажи, потому что срок действия договора аренды земли с недостроем закончился. Согласно решению Кировского районного суда, по которому изымают долгострой, он заключил с мэрией договор аренды, чтобы завершить строительство парковки, на тот момент (даты из решения суда вымараны) она была построена также на 31%.
В суде предприниматель отмечал, что не смог достроить объект, потому что к участку не подключены электрические сети, но доказать это не смог.
— Лопатин С. Г. является стороной договора на предоставление сетевой организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей, инженерно-технического обеспечения, к которым должен был быть подключен объект, — указано в решении суда. — Суду не представлены объективные доказательства, подтверждающие то, что нарушение срока строительства объекта обусловлено неправомерными действиями лиц, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым необходимо технологическое присоединение объекта.
По данным «Контур.Фокуса», индивидуальный предприниматель Сергей Лопатин зарегистрирован в Куйбышеве и занимается каменными и кирпичными работами. Других сведений о нем в ЕГРЮЛ нет.
В решении суда также указана и оценочная стоимость долгостроя: на август 2020 года его оценивали в 15 миллионов рублей.
В прошлом году с торгов продали три подобных долгостроя — один из них с сентября перестраивают в торгово-выставочный комплекс.