Мэрия выставила на торги парковку-долгострой на улице Петухова у «Ленты» — за нее просят 47 миллионов

Мэрия Новосибирска опубликовала извещение о публичных торгах — на них выставили недостроенную парковку возле «Ленты» на улице Петухова, 73.



Недостроенная парковка находится на участке площадью 7,3 тысячи кв. м, предназначенном именно для строительства автостоянок. Ее оценили в 47,29 миллиона рублей, аукцион назначили на 8 февраля 2021 года.



Готовность объекта составляет 31%. Ее решили изъять у предыдущего владельца, предпринимателя Сергея Лопатина, путем продажи, потому что срок действия договора аренды земли с недостроем закончился. Согласно решению Кировского районного суда, по которому изымают долгострой, он заключил с мэрией договор аренды, чтобы завершить строительство парковки, на тот момент (даты из решения суда вымараны) она была построена также на 31%.