«Кормил бы животных»: депутата — директора зоопарка высмеяли в Госдуме за идею о главенстве отцов в семьях

Против инициативы депутата высказались известные в стране люди Источник: Ярославская областная дума / Vk.com / Александра Мамонтова / Владислав Лоншаков / E1.RU / Артем Устюжанин / MSK1.RU











В середине июля 2024 года депутат Ярославской областной думы, а по совместительству директор местного зоопарка Теймураз Бараташвили подготовил доклад, из-за которого разгорелся скандал на федеральном уровне. В своей работе политик предложил законодательно объявить отцов главами семей, даже если сами мужчины против. А еще сделать им зарплаты выше, чем матерям, и реформировать систему образования.

После резонанса в СМИ инициативы директора зоопарка разнесли правозащитники и депутаты Госдумы. В этом материале наши ярославские коллеги из 76.RU рассказывают, в чем заключается суть идей Теймураза Бараташвили и как к ним относятся простые россияне, политики и представители духовенства.

Переход к «ноосферному разуму»

Доклад, опубликованный на сайте муниципалитета Ярославля, Теймураз Бараташвили посвятил проекту Ярославского зоопарка под названием: «Школа счастья». Но говорил там не только о работе зоопарка с детьми. Теймураз разошелся: он на два десятка страниц расписал свое мнение о недочетах в существующей системе образования и сложившемся семейном укладе в России.

«Школа счастья» — проект Ярославского зоопарка, направленный на вовлечение различных групп населения в сохранение живого мира, улучшение психологического и физического состояния человека через общение с живым миром. Проект реализуется с 2019 года, вместе с МОУ «Средняя школа № 2» города Ярославля, МДОУ «Детский сад № 6»:, ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», воскресной школой Яковлевско-Благовещенского храма города Ярославля. С 2022 года к проекту присоединились МОУ «Средняя школа № 48», МОУ «Средняя школа № 52», МОУ «Средняя школа № 67», МОУ «Средняя школа № 77», МДОУ «Детский сад № 6» МДОУ «Детский сад № 240», МДОУ «Детский сад № 243».



Тезисы необычные. В начале доклада Бараташвили говорит о «ноосфере, хаосе, когнитивном расслоении общества, необходимости создания новой упорядоченности для перехода к ноосферному разуму».

Ноосферное мышление характеризуется убеждением в способности человека управлять природой и верой в безграничные возможности человеческого разума. Ориентир в этом случае — человек будущего, способный преобразовать природу и самого себя в соответствии с требованиями своего разума.

— И как всегда главный вопрос: «С чего начать?!», — резюмирует автор доклада.

Следом Теймураз пускается в рассуждения о педагогике, системе образования, роли семьи в воспитании ребенка и проблеме бедности. Интересно, что самого Бараташвили педагогом назвать нельзя. По данным с сайта Яроблдумы, в 1973 году депутат окончил биологический факультет Северо-Осетинского Государственного университета им. К. Хетагурова по специальности «зоология позвоночных животных». В 1983 году защитил кандидатскую работу по биологии. То есть — никакого педагогического образования.

Наблюдал за животными — понял проблемы общества

В докладе Бараташвили оговаривается: понять «необратимые процессы, происходящие в обществе» ему помогло наблюдение за хищными и копытными млекопитающими:

— Понадобилось более 30 лет собственных научных исследований, многолетняя практика в полевых условиях по изучению экологии и этологии крупных хищных и копытных млекопитающих, 23-летний опыт практического руководства фундаментальной реконструкцией Тбилисского — столичного зоопарка Грузии, а также строительство (буквально с нуля) Ярославского зоопарка с 2006 года и его руководство по настоящее время, — объясняет депутат.



По всей видимости, опыт наблюдения за хищниками и копытными Бараташвили переносит на человеческие взаимоотношения. В своей работе депутат сокрушается, мол, существующая в России система образования напоминает ему «умственную гимнастику и не более того». Будущее, по мнению директора зоопарка, за «природосообразной воспитательно-образовательной системой». Если кратко, суть принципа в том, что воспитатель руководствуется формами естественного развития ребенка.

Теймураз перенс опыт наблюдений за животными на общество Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Профессиональные педагоги говорят: принцип природосообразности и так никто не отменял. Но его одного не достаточно для предоставления ученикам качественного образования.



— Я придерживаюсь точки зрения, что пирожник должен печь пироги, а сапожник делать сапоги. Никто и так не насилует ребенка в первом классе дифференциальным интегральным исчислением. Но наряду с природосообразностью существует культуросообразность. Здесь очень много парадигм, которые должны гармонировать друг с другом на разных этапах развития. И великий всемирно известный русский психолог Выготский считал, что обучение идет впереди развития. И в этом смысле понятно, что оно не должно противоречить зоне ближайшего развития, — рассказал в беседе с 76.RU заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург.

Принцип зоны ближайшего развития заключается в том, что существует работа, которую ребенок не может выполнить сам, но с помощью взрослого он с ней справится.

— В этом случае он поднимается на следующую ступень. Поэтому все эти абстрактные, псевдофилосовско-психологические разговоры, как правило, связаны с тем, что люди не знают профессиональных и исторических этапов развития образования в России. Предложение депутата — абстрактное и ни к чему не ведущее. Есть еще один принцип — когнитивно-информационный. Он означает, что не надо давать вообще готовые знания. Детей надо научить эти знания добывать. Потому что они стареют каждые 5–6 лет. И это тоже правильно. Но, если не давать знания, как их развивать? На основе чего? Так что всё это пустое, — уверен Евгений Ямбург.



Также заслуженный учитель РФ сомневается, что, наблюдая за животными, можно выработать идеальную модель системы образования.

Темой образования должен человек знающий заниматься, который посвятил этому всю жизнь. заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург — об идеях Теймураза Бараташвили

—Такой перенос с точки зрения науки является неграмотным, абсурдным, и, я бы сказал, дилетантским. Понятно, что макаки своим поведением очень напоминают людей, но все-таки это макаки, — объяснил Евгений Ямбург. — Занимался бы он животными, кормил их с руки. Занимался бы экологией.

«Закрепить за мужчиной-отцом статус Главы»

Но не тезисы Бараташвили об образовании поставили на уши общественность. Больше возмущений вызвали идеи директора зоопарка, описанные в разделе доклада, посвященном эмоциональному интеллекту. В них он рассуждает много. Например, Бараташвили уверен, что «следует более углубленно рассмотреть вопрос о роли и значении отца в будущем Семьи». В тексте говорится, что равенство между родителями по закону ведет к «ослаблению отцовского начала в семье».

— Об этом свидетельствуют многочисленные факты ухода мужчин из семьи, безразличное отношение к детям, отсутствие заинтересованности выполнять воспитательные функции, в особенности за малолетними детьми. Всё это свидетельствует о нарушении выработанных тысячелетиями нормах морали, нравственных традиций, естественных законов семейной эволюции, — аргументирует Теймураз.



По мнению Бараташвили, роль отца в семье должна стать обязанностью, а не правом. В докладе он говорит о том, что большое количество разводов в России — следствие отсутствия установки о том, что отец — главный в семье. Закрепить главенствующую роль отца в семье директор зоопарка предлагает даже в случае, когда мужчина против. Помимо этого, он говорит о необходимости сократить количество разводов, а еще увеличить разницу между зарплатой женщины-матери и мужчины-отца. Последний, соответственно, по мнению депутата, должен получать больше. В докладе Бараташвили утверждает, что среди основных причин конфликтов в семье материальные проблемы составляют 41%.

— Следует законодательно закрепить вознаграждение труда мужчины-отца существенно выше, чем женщины-матери, что соответствует биологическим основам «мужчины-добытчика», пользующегося заслуженным авторитетом в семье, — предложил в своем докладе Бараташвили.

А женщины, по мнению депутата, должны получить вот что: «особую государственную значимость» и право работать меньше — не более четырех часов, при сохранении оплаты полного рабочего дня. Правда, последнее относится только к женщинам с двумя и более детьми.

По мнению Теймураза, отец должен быть главным в семье Источник: Ярославская областная дума / Vk.com











Однако далеко не все согласны с доводами Бараташвили. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина довольно резко высказалась об инициативе директора зоопарка в разговоре с 76.RU.

— Этому депутату уже ничего не поможет, потому что незнание Конституции приводит к тому, что дремучие высказывания и отсылка в дореволюционную российскую историю, конечно, делает этого депутата известным, с одной стороны. Если он этой цели добивался, то да. Но эта сомнительная известность, мне кажется, может сыграть с ним роковую роль в глазах его избирательниц, — сказала депутат Госдумы.

У нас, согласно части 3 статьи 19 Конституции, женщины и мужчины имеют равные права и равные возможности для их реализации. председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

— Это — первое. Второе: у нас запрещена дискриминация по половому признаку, по национальности, религиозным верованиям. И, наконец, третье: гражданские и политические права женщины приобрели в нашей стране еще в 1918 году в Конституции. С тех пор Конституцию никто не менял и менять не собирается. Каких-либо предложений от депутата о проведении референдума по внесению поправок в Конституцию я не видела, — рассказала Нина Останина в беседе с 76.RU.



Того же мнения придерживается правозащитница Ева Меркачева. Она говорит: идеи Теймураза противоречат Конституция РФ.

— Я думаю, что депутату очень-очень не мешало бы изучить действующую Конституцию, в которой сказано про равенство всех вне зависимости от возраста, пола и так далее, — рассказала в разговоре с порталом 76.RU правозащитница. — Депутат предлагает, по сути, то, что невозможно без внесения поправок в Конституцию. То есть это совершенно иной подход, и в этом подходе не просто определяется роль женщины, а в этом подходе дискриминируется роль женщины. То есть там женщина получает меньше, она не может занимать главенствующую роль и так далее. Изначально, я думаю, что депутат получил какое-то образование наверняка, я не знаю, какое у него, юридическое или нет, но он должен был знать Конституцию. И очень странно, что человек, зная об этом, мне даже страшно предположить, что он и в руках не держал такую книжку под названием «Конституция». Он же в числе прочих закон новый принимает и просит то, что заведомо невозможно в нашей действующей законодательной системе.



К тому же она ставит под сомнение доводы Бараташвили о том, что причина большого количества разводов — отсутствие в законе уточнения о том, что отец должен быть главой семьи:

— На самом деле, чтобы что-то предлагать, надо опираться на серьезные исследования. Я очень сомневаюсь, что он изучил какие-нибудь исследования на эту тему. В частности, касающиеся бракоразводов, их причины, уровень доходов семьи, насколько он влияет или не влияет. Много всяких факторов. Повторюсь: в любом случае то, что он предлагает, противоречит Конституции, — отметила правозащитница.

Это, знаете, как если бы кто-то сейчас выступил с законодательной инициативой: «Давайте разрешим кошкам и собакам говорить». известная правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева — об идеях Теймураза Бараташвили

Свое негодование по поводу инициативы выразил и Михаил Маркелов — советник руководителя фракции ВВП «Единая Россия» в Госдуме РФ. Именно в этой партии Теймураз Бараташвили состоит, будучи депутатом Ярославской областной думы.



— Я отвечу очень коротко: я всякого рода глупости не комментирую. Я думаю, этому депутату лучше заниматься местными проблемами. Я не знаю, насколько он популярен или не популярен в Ярославле. Это не имеет никакого значения. Но лучше ему заниматься реальными проблемами, которые наверняка есть в регионе. Это будет гораздо полезнее, эффективнее и больше к нему будет уважения, — отрезал советник руководителя фракции ВВП «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов.



А что думают семьи?

Сам Теймураз на своей странице во «ВКонтакте» сообщал, что 19 мая Ярославский зоопарк принимал открытие форума женщин-предпринимателей «Гармония: формула успеха для себя и для бизнеса». По его словам, участие приняли женщины-предприниматели и представители Союза женщин России из разных регионов страны.

Судя по посту, он продвигал свои взгляды среди женщин, приехавших для участия в форуме.

— У участников форума горячий отклик нашла презентация проекта «Школа счастья». Многих заинтересовали наши идеи реформирования системы воспитания и образования, новые взгляды на роль и значение семьи, родителей, — говорится в посте депутата.

Неизвестно, рассказывал ли Теймураз свои идеи о главенстве мужчины в семье участницам форума. Однако не все мужчины разделяют инициативы патриархального уклада в семьях.

— Я считаю, что это должно быть естественным выбором семьи, — поделился мнением многодетный отец Олег Киреев в разговоре с 76.RU.

Не все отцы при нынешних обстоятельствах являются хозяевами, лидерами в семье. Часто бывает, что ими являются больше мамы. многодетный отец Олег Киреев

— Я считаю, что это вообще какая-то странная история, узаконивать кого-то главным, чтобы это положительно сказалось на демографии. Наоборот, это может стать причиной больших разногласий в семье и во взаимоотношениях. Когда он скажет: «Я главный, мы идем в театр» и покажет бумажку. А жена ему ответит: «А мы хотим пойти в парк погулять». Я считаю, что это немножко неправильно. Это ведь не какая-то коммерческая структура. Это — семья, где люди договариваются друг с другом. То есть демократичная история, — уверен Олег Киреев.



Как оказалось, с точки зрения религии женщина тоже не должна отсиживаться за спиной мужа. Об этом рассказал пресс-секретарь Ярославской епархии отец Александр Сатомский:

— Традиционный взгляд на семью указывает, что роль отца в ней велика. Апостол Павел говорит нам, что мужчина должен любить свою жену так, как Христос любит Церковь. То есть — должен быть готов положить свою жизнь за нее, и уж конечно — пожертвовать своими интересами в ее интересах. Это действительно очень существенная и очень ответственная роль, — пояснил отец Александр.

В доводах священнослужитель ссылается на православный канон.

— Священное Писание указывает и на то, что социальная роль, инициатива и предприимчивость жены должны быть так же высоки. Об этом говорит последняя глава книги Притч, которая целиком посвящена теме мудрой жены. Она не просто отсиживается за мужем, она имеет инициативу, предприимчива, добавляет существенную часть средств в семейный бюджет своими собственными трудами рук: «Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает виноградник», — рассказал Александр. — И так муж имеет огромную ответственность перед Богом за всю свою семью, но это не нивелирует роли ни женщины, ни вообще всех остальных членов семьи. Все они должны единодушно трудиться над тем, чтобы их семья представляла вот собой, опять же по слову того же апостола Павла, малую церковь, из которых строится церковь Великая, — рассказал Александр Сатомский.

По мнению священника, инициатива депутата — избыточна.

— Так как для тех людей, которые разделяют христианские ценности, всё, мною вышеперечисленное, очевидно и так. Им не нужно никакого законодательного закрепления. А для тех, кто подобного ценностного ряда не придерживаются, данный закон будет обременением и насилием над их собственной личной свободой и возможностью организовать свою семейную жизнь так, как они считают нужным, — считает священнослужитель.

«Нам не хватило информации»

Свой труд Теймураз Бараташвили должен был представить во время заседания постоянной комиссии по социальной политике в муниципалитете утром 10 июля. Однако вечером стало известно, что скандальный доклад сняли с повестки. Причиной, правда, назвали не широкую огласку после публикаций в СМИ, а организационные моменты. Помимо Бараташвили в обсуждении проекта должны были участвовать другие представители образовательных организаций, но они не смогли.

— Предварительно обсуждение переносится на сентябрь, — сообщил собеседник 76.RU.



Мы побывали на этом заседании в муниципалитете. Доклад о «Школе счастья» там действительно не обсуждали.

— В сентябре. По той ситуации, которую мы сейчас имеем, надо в этом разбираться. Тех сведений, которые были внесены, нам было недостаточно, — коротко ответил на вопрос корреспондента 76.RU о судьбе доклада председатель постоянной комиссии по социальной политике Михаил Маврычев и предложил обратиться с вопросами к самому Теймуразу Бараташвили.