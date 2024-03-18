«Печальное событие». Путин прокомментировал смерть Алексея Навального

Президент назвал смерть политика печальным событием Источник: Россия 24

Владимир Путин прокомментировал смерть Алексея Навального. Он заявил, что смерть политика — печальное событие, и добавил, что был готов на обмен Алексея.

— За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, что есть идея обменять господина Навального на людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет, но человек, который мне это говорил, еще фразу не закончил, я сказал: «Я согласен». Но, к сожалению, случилось то, что случилось, — заявил Путин.

Он добавил, что условие было одно — чтобы Навальный больше не возвращался в Россию.

— Да, он ушел из жизни, это всегда печальное событие. У нас были другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно, — ответил президент на вопрос журналиста о смерти политика.

О смерти политика 16 февраля сообщила ФСИН. По данным ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Всё произошло на территории исправительной колонии № 3 в поселке Харп на Ямале, где заключенный оппозиционер отбывал наказание с конца 2023 года.



Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

