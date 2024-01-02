На уроки без телефонов, в армию — в 30 лет. Что изменилось в России с 1 января: объясняем за минуту

Новый год — новые правила. С 1 января в России начали действовать новые важные законы, они касаются образования, военной службы, ЖКХ. Например, в армию теперь призывают до 30 лет, а банкам официально запретили брать комиссию у льготников за оплату коммуналки. Что еще поменялось в 2024 году? Разбираемся в коротком видео выше.
2023 год был продуктивным у депутатов Госдумы. Они приняли 694 закона, некоторые из них уже вступили в силу, другие начнут действовать только через несколько лет. С 1 января, к примеру, начал действовать закон о праве россиян на кредитные каникулы по потребкредитам на постоянной основе. Впервые эту меру поддержки ввели в начале пандемии, после несколько раз продлевали и теперь, наконец, решили сделать бессрочной.
Одна из самых резонансных поправок — повышение верхнего предела призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года, но те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, под призыв не попадут.