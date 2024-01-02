На уроки без телефонов, в армию — в 30 лет. Что изменилось в России с 1 января: объясняем за минуту

Одна из самых резонансных поправок — повышение верхнего предела призывного возраста срочной службы с 27 до 30 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года, но те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, под призыв не попадут.