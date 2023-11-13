Из-за утраты доверия: в одном из новосибирских сел председателя совета депутатов лишили полномочий

В Новосибирской области суд решил досрочно прекратить полномочия председателя совета депутатов Красноярского сельсовета Ордынского района Алексея Леонидова в связи с утратой доверия. Соответствующий иск подала в суд прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В надзорном ведомстве узнали, что депутат не исполнил обязанности по урегулированию и предотвращению конфликта интересов.
Так, по решению совета депутатов, в границы населенного пункта включили два контура земельного участка, владельцем которого был Алексей Леонидов.
— Таким образом, затронуты личные интересы чиновника, касающиеся принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, — сообщили в ведомстве. — Вопреки действующему законодательству, депутат необходимых мер по урегулированию конфликта интересов не принял, лично участвовал в рассмотрении протеста прокурора на решение, затрагивающее его интересы, подписал решение.
Административный иск о признании решения незаконным и досрочном прекращении полномочий депутата направил прокуров в Ордынский районный суд. Требования надзорного ведомства удовлетворили 16 октября. Решение суда не вступило в законную силу.
— Решением суда от 16.10.2023 требования прокурора удовлетворены, полномочия депутата прекращены досрочно в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, — сообщили в ведомстве.
На сайте группы компаний «Агрия» имеется биография депутата Алексея Леонидова. В ней указано, что он выступал сельским предпринимателем и возделывал зерновые и зернобобовые культуры, овощи. Корреспондент НГС позвонил на номер телефона, который указан в биографии депутата. По данным «Яндекс.Карты», номер числится в автосервисе в Ордынском районе. На просьбу корреспондента связать с Алексеем Леонидовым ему ответили, что тот находится в командировке.
В начале ноября в Новосибирской области суд рассмотрел дело по иску о досрочном прекращении полномочий главы администрации Убинского района Олега Конюка. Какое решение принял суд — в материале.