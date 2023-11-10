Прокурор потребовал уволить главу одного из районов Новосибирской области — что решил суд

В Новосибирской области суд рассмотрел дело по иску прокурора Убинского района о досрочном прекращении полномочий главы районной администрации Олега Конюка. Информация появилась в сообществе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».
Основанием обращения в суд стали результаты проверки о соблюдении антикоррупционного законодательства. Она установила, что в должности замглавы администрации работает двоюродная сестра главы Убинского района, также имеются родственные связи с оператором отдела по ГО и ЧС. Это прямо указывает на наличие конфликта интересов, указал прокурор в обоснование требований в иске.
— 10.11.2023 г. Барабинским районным судом Новосибирской области рассмотрено административное дело по административному иску прокурора Убинского района. В удовлетворении исковых требований отказано, — сообщили в сообществе.
Причины, по которым суд отказал в удовлетворении требований, не сообщаются. Мотивированное решение будет изготовлено судом 20 ноября этого года.
О том, что прокурор Убинского районная обратился в суд с иском, стало известно в августе 2023 года. Источник НГС рассказал, что Олег Конюк взял на работу двух родственников еще в 2015 и 2016 годах, а также неоднократно выписывал им премии. В 2022 году главу администрации уволили после того, как суд приговорил его к штрафу за убийство лосей. Позже его вновь избрали главой района.
В середине октября суд в Новосибирске суд вынес решение по иску бывшего зампрокурора Дзержинского района, который требовал отменить приказ руководства о его увольнении. Летом этого года его уволили из-за «длительного отсутствия на службе по причине нетрудоспособности».