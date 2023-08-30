Москва придумала альтернативу зерновой сделке. Что предлагают

Министры иностранных дел России и Турции проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить российскую инициативу по поставке зерна в Турцию. В МИД РФ ее называют оптимальной рабочей альтернативой зерновой сделке, именуемой также «черноморской зерновой инициативой».
— Будет обсуждена ситуация, сложившаяся после прекращения 18 июля действия «черноморской инициативы» по вывозу зерна из украинских портов, — сообщили в Министерстве иностранных дел России. — Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения «сделки» все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева.
Соглашение о зерновой сделке было подписано в июле 2022 года. До начала СВО Россия и Украина были крупнейшими экспортерами пшеницы, поставляя до трети всего мирового объема. С началом спецоперации многие страны отказались торговать с Россией, а из-за боевых действий вывоз зерна с Украины остановился. После этого цены на зерно так стремительно ринулись вверх, что в некоторых странах появилась угроза голода.
Предложенная в 2022 году инициатива ООН предполагала создание безопасного морского коридора для торговли зерном с Украины и ослабление санкций против России. Проработав почти год, прекратила свое существование с подачи российской стороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что часть договоренностей, касающаяся России, «не выполнена до сих пор». Ранее мы подробно рассказывали о деталях зерновой сделки и ее значимости для России и других стран.
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Для Турции сделка была важна, поскольку страна завозила к себе часть украинского зерна, перерабатывала, а затем поставляла муку в другие страны. Сейчас речь идет об организации поставок из России в Турцию
МИД сообщает, что визит турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана запланирован на 31 августа и 1 сентября. Помимо зерновой сделки, обсудить собираются дальнейший график контактов на высшем и высоком уровне. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщал, что скоро состоится встреча российского и турецкого президентов, она пройдет в России. Точную дату в Кремле пока не называли.