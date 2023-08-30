Москва придумала альтернативу зерновой сделке. Что предлагают

Соглашение о зерновой сделке было подписано в июле 2022 года. До начала СВО Россия и Украина были крупнейшими экспортерами пшеницы, поставляя до трети всего мирового объема. С началом спецоперации многие страны отказались торговать с Россией, а из-за боевых действий вывоз зерна с Украины остановился. После этого цены на зерно так стремительно ринулись вверх, что в некоторых странах появилась угроза голода.