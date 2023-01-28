Солиста Little Big Илью Прусикина признали иноагентом

Минюст признал иноагентом солиста Little Big Илью Прусикина. Также реестры пополнили: фемактивистка Дарья Серенко, журналист «Парламентской газеты» Фидель Агумава, представить Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Эрдни Омбадыков, правозащитник Рафис Кашапов, ООО «Философия ненасилия» и «Фонд развития цифровых прав».
По поводу Прусикина уточняется, что он «получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине». Кроме этого, по мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Отдельно в ведомстве подчеркнули, что музыкант сейчас проживает за пределами России.
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