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Спецоперация на Украине

В Белгородской области начались СМС-рассылки об обстрелах: новости СВО за 18 декабря

Что произошло за последние сутки

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Белгородская область уже несколько месяцев подвергается обстрелам

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24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 декабря.

Внутренняя политика

Власти Крыма готовят список Тelegram-каналов, которые были замечены в распространении фейков.

— Проверяем любую информацию. Готовим список телеграм-каналов, пойманных на украинских вбросах и работе на ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций. — Прим. ред.). Список будет передан правоохранительным органам и опубличен, — сообщил Олег Крючков, советник главы Крыма.

По информации телеканала «Россия-1», Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. В конце ноября президент говорил, что на предстоящем заседании будут обсуждаться вопросы гособоронзаказа и задач оборонной промышленности.

Правительство создает рабочую группу, которая за год создаст новый школьный учебник истории. По информации ТАСС, ее возглавит Владимир Мединский.

Боевые действия

Жители Белгорода впервые получили СМС-рассылку с предупреждением об обстреле.

— РСЧС: ведется обстрел г. Белгорода. Спуститесь в подвал (укрытие), — сказано в сообщении, скрины которых публикуют жители.

В результате обстрела области сегодня пострадали восемь человек, один из них находится в реанимации. Один мужчина погиб.

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— С двоими [пострадавшими] переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Фото с места обстрела

Фото с места обстрела

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Воздушная тревога за день звучала сразу в нескольких регионах Украины.

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