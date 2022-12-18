В Белгородской области начались СМС-рассылки об обстрелах: новости СВО за 18 декабря

— С двоими [пострадавшими] переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.