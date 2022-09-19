ВЦИОМ: 16% россиян не слышали о прошедших выборах
Большинство участников опроса считают, что они прошли без серьезных нарушений
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса россиян о прошедших неделю назад выборах. Опрос проводился по телефону, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. Как сообщает ВЦИОМ, 84% из них ответили, что в курсе о прошедших региональных выборах — по крайней мере, что-то слышали. 16% даже не знали, что какие-то выборы проходят.
Согласно опубликованным результатам, честными выборы считают 69% опрошенных. При этом результатам выборов доверяют только 66%. Считают, что результатам выборов доверять не следует 23%, еще 11% затруднились с ответом на этот вопрос.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал рейтинги президента, правительства и партий. Показатель одобрения деятельности президента в начале сентября снизился и составил 76,8%.