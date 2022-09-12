Путин поговорил с Макроном, Чечня подготовила три новых батальона — главное о спецоперации за 11 сентября

— Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), — сообщили в Кремле.

Путин обратил внимание на необходимость воздействовать на Киев, чтобы обстрелы электростанции были прекращены. В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие дни Макрон планирует провести еще одни переговоры с президентом РФ и обсудить ситуацию на ЗАЭС.