ВЦИОМ обновил рейтинги президента и политиков
Деятельность президента одобрили 76,8% респондентов
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал обновленные рейтинги правительства, президента и партий. В опросе, который проводился по телефону, приняли участие 1600 респондентов. Показатель одобрения деятельности президента среди опрошенных составил 76,8%, что на 1,3 процентных пункта ниже, чем неделей ранее. Одобрение работы премьер-министра и правительства тоже снизилось: 51,5% (-0,3 п.п. за неделю) и 50,7% (-0,1 п.п. за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,3% респондентов. Михаилу Мишустину доверяют 61,5% респондентов, Геннадию Зюганову — 30,8%, Сергею Миронову — 29,9%, Леониду Слуцкому — 16,5%, Алексею Нечаеву — 10,1%. Все эти показатели за неделю немного снизились.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю снизился на 0,8 процентных пунктов и составил 39,4%, партии «Новые люди» тоже стали доверять меньше — минус 0,6 процентных пункта за неделю и 4,2% в итоге. Зато выросли рейтинги КПРФ — 10,3% (+0,1 п.п. за неделю), ЛДПР — 8,3% (+0,2 п.п. за неделю) и «Справедливой России» — 6,2%.
В другом опросе — «ФОМнибус» — респондентов попросили оценить работу президента и правительства. Из 1500 человек 79% считают, что Владимир Путин на своем посту работает скорее хорошо, чем плохо. Доверяет ему при этом 76% респондентов. А вот работу правительства скорее хорошо оценили 51% опрошенных — это самый низкий показатель с начала марта.