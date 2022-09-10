ВЦИОМ обновил рейтинги президента и политиков

В другом опросе — «ФОМнибус» — респондентов попросили оценить работу президента и правительства. Из 1500 человек 79% считают, что Владимир Путин на своем посту работает скорее хорошо, чем плохо. Доверяет ему при этом 76% респондентов. А вот работу правительства скорее хорошо оценили 51% опрошенных — это самый низкий показатель с начала марта.