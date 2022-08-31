Близкие рассказали о причинах смерти Михаила Горбачева

В России у Михаила Сергеевича была дача в деревне Калчуге на Рублево-Успенском шоссе. Двухэтажный дом Михаила Горбачева окружен сосновым бором, на первом этаже — гостиная и кухня, на втором — спальни и два кабинета. Рассказываем о недвижимости легендарного политика и какое еще наследство оставил Горбачев.

