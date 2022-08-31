Близкие рассказали о причинах смерти Михаила Горбачева
Генсек находился под непрерывным наблюдением врачей с 2020 года
Поскольку в последнее время все больше людей умирают от коронавируса, многие начали подозревать, что и Михаил Горбачев скончался из-за COVID-19. Но близкие политика рассказали «Интерфаксу», что в Центральной клинической больнице, где экс-президент СССР находился под наблюдением врачей с 2020 года, коронавирус его не затронул.
— Он периодически покидал больницу с соблюдением всех мер предосторожности, — рассказал собеседник агентства. — Коронавирус не затронул его. Сказался возраст и болезни.
В пресс-службе фонда Михаила Горбачева также отметили, что по рекомендациям врачей Генсек больше года находился в ЦКБ.
Здоровье Михаила Горбачева серьезно ухудшилось после смерти его жены в сентябре 1999 года. Тогда он на нервной почве заболел диабетом, а в СМИ всё чаще стали появляться сообщения о его бесчисленных госпитализациях. Он перенес четыре сложнейшие операции, в том числе на глазах и сердце, последние несколько лет не мог самостоятельно передвигаться, страдал почечной недостаточностью, похудел на 40 килограммов.
После последней госпитализации разные источники, без ссылки на кого-либо, заявляли, что состояние Генсека «периодически ухудшается», что его регулярно возят на диализ почек, время от времени проводят очистку крови. Один из собеседников ТАСС в июне 2022 года опроверг эту информацию, заявив, что «никакого такого ухудшения в последнее время нет», но врачи считали, что Горбачеву в его возрасте надо находиться под наблюдением.
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