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Спецоперация на УкраинеОбзор

Эстония запретила россиянам въезд в страну по своему шенгену: новости вокруг спецоперации за 11 августа

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Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой стране

Въехать в Эстонию с российским паспортом можно, но нужна шенгенская виза, полученная в другой стране

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 августа.

Россиянам запретят въезд в Эстонию с шенгеном


Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает эстонское министерство иностранных дел. Запрет вступит в силу 18 августа. В сообщении МИД перечислены исключения для этого запрета.

Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.

Латвия признала Россию страной

спонсором терроризма

Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В том же заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что жителям Латвии, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию.

В МИД РФ назвали заявления «открытым проявлением шовинизма».

OTP Bank предупредил о возможном уходе из России

Венгерский OTP Bank, представленный в России своей «дочкой», ОТП Банком, предупредил о возможном уходе из страны. ОТП Банк входит в топ-50 банков России.

— Менеджмент OTP руководствуется принципом «непрерывности деятельности», однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты, которые существенно не снизят акционерную стоимость [актива] и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчете финансового учреждения за первое полугодие.

Медведев съездил в ЛНР

Медведев сообщил, что посетил ЛНР и встретился с главами республик Донбасса.

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— В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным, — написал он в своем telegram-канале. — По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

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