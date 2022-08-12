Эстония запретила россиянам въезд в страну по своему шенгену: новости вокруг спецоперации за 11 августа

Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.



Латвия признала Россию страной

спонсором терроризма

Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В том же заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.