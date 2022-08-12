Эстония запретила россиянам въезд в страну по своему шенгену: новости вокруг спецоперации за 11 августа
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 августа.
Россиянам запретят въезд в Эстонию с шенгеном
Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает эстонское министерство иностранных дел. Запрет вступит в силу 18 августа. В сообщении МИД перечислены исключения для этого запрета.
Власти Эстонии также хотят запретить въезд для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.
Латвия признала Россию страной—
спонсором терроризма
Сейм Латвии объявил Россию «государством, поддерживающим терроризм». В том же заявлении латвийский парламент призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что жителям Латвии, получившим российское гражданство, впредь не будут выдаваться виды на жительство. После получения российского паспорта они должны будут покинуть Латвию.
В МИД РФ назвали заявления «открытым проявлением шовинизма».
OTP Bank предупредил о возможном уходе из России
Венгерский OTP Bank, представленный в России своей «дочкой», ОТП Банком, предупредил о возможном уходе из страны. ОТП Банк входит в топ-50 банков России.
— Менеджмент OTP руководствуется принципом «непрерывности деятельности», однако в России менеджмент рассматривает все возможные варианты, которые существенно не снизят акционерную стоимость [актива] и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», — говорится в отчете финансового учреждения за первое полугодие.
Медведев съездил в ЛНР
Медведев сообщил, что посетил ЛНР и встретился с главами республик Донбасса.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным, — написал он в своем telegram-канале. — По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.