ЮНЕСКО будет охранять украинский борщ: новости о санкциях и спецоперации за
1 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 июля.
С 1 июля для посещения Украины россиянам потребуется виза
Граждане России теперь могут въехать на территорию Украины только по визам. Оформить украинские визы в России можно будет в визовых центрах VFS Global в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане РФ, находящиеся на территории третьих стран, могут обращаться в дипломатические учреждения Украины в этих странах.
Безвизовый режим действовал между странами с 1997 года. Россияне могли находиться на Украине до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда в страну.
О других изменениях в России с 1 июля мы рассказывали в этом материале.
Запасов дорожной и авиационной техники в России хватит на три-четыре года
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что России стоит задуматься об импортозамещении в машиностроении.
— Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения, — цитирует Иванова ТАСС. — Но уже сейчас надо думать, что будет через три-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся.
ЮНЕСКО внесла культуру приготовления борща в список нематериального культурного наследия
Культура приготовления украинского борща внесена в список объектов, требующих немедленной охраны. ЮНЕСКО должна была рассмотреть эту заявку не раньше 2023 года, однако процесс был ускорен по просьбе Украины.
— Культура приготовления борща издавна практикуется и отмечается во всех регионах Украины, общины, семьи и рестораны разрабатывают собственные версии этого традиционного и популярного блюда на основе свеклы, говорится в публикации на сайте ЮНЕСКО. — Он отражает местные особенности и продукты в зависимости от региона. Варианты борща могут включать грибы, рыбу или сладкий перец. Будь то часть свадебного застолья, предмет кулинарных конкурсов или туристическая движущая сила, борщ считается частью ткани украинского общества, культурного наследия, самобытности и традиций.
Z и V предложили добавить в автомобильные номера
В ЛДПР предлагают добавить Z и V в список букв, которые можно использовать на российских автомобильных номерах. С такой идеей фракция партия в Госдуме обратились к главе ГИБДД Юрию Черникову.
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— Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К 12 уже используемых предлагаем добавить также символы Z и V, — цитирует РИА Новости письмо на имя Черникова.
Во фракции считают, что это станет хорошей акцией в поддержку российской армии и позволит увеличить объём региональных серий номеров.