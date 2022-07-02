ЮНЕСКО будет охранять украинский борщ: новости о санкциях и спецоперации за 1 июля

— Предлагаем внести изменения в ГОСТ, определяющий буквы, используемые в сериях регистрационных знаков транспортных средств в России. К 12 уже используемых предлагаем добавить также символы Z и V, — цитирует РИА Новости письмо на имя Черникова.

Во фракции считают, что это станет хорошей акцией в поддержку российской армии и позволит увеличить объём региональных серий номеров.