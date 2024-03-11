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Работа

В Новосибирске диспетчер добилась компенсации за незаконное увольнение — сколько ей присудили

Работодатель предложил женщине уволиться по собственному желанию

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Женщина также добилась восстановления на работе

Жительница Новосибирска добилась компенсации за незаконное увольнение с работы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В надзорное ведомство обратилась жительница Заельцовского района, которая пожаловалась на действия работодателя. Предприниматель хотел ликвидировать филиал компании, где женщина работа диспетчером. Всем сотрудникам было предложено написать заявление на увольнение по собственному желанию. Но диспетчер отказалась его писать, поскольку знала, что имеет льготы и гарантии при сокращении штата.

21 ноября 2023 года женщину уволили приказом во время её нахождения на больничном. Прокуратура подала иск в суд для защиты прав диспетчера. Последний встал на сторону женщины. С компании взыскали утраченный заработок за период вынужденного прогула в 150 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей. Также диспетчера восстановили на работе.

Напомним, в конце февраля стало известно о возможном конфликте в администрации Краснообска. Там уволился целый отдел.

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Новосибирск Суд Прокуратура Незаконное увольнение
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