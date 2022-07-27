Вахтовикам из Луганска пообещали зарплаты по 140 тысяч, но в итоге их бросили в чужом городе без денег и работы
У многих дома остались жены и дети — им не на что сейчас жить
Рабочие из Луганской и Донецкой Народных Республик — всего 28 человек — написали заявление в Следственный комитет с жалобой на невыплату зарплаты. Они работают вахтой на объектах атомно-энергетической и нефтяной промышленности. В марте их пригласили в Ярославль и обещали зарплату от 140 тысяч в месяц, но вот уже два месяца работяги сидят без денег.
Вахтовики признаются, что приехали не от хорошей жизни — у многих семьи остались в Донбассе в сложной жизненной ситуации. Вернуться домой без заработанных денег мужчины просто не могут.
— У каждого из нас своя история, у каждого проблемы дома. Кто-то не может семью вывезти из-под обстрелов, у кого-то родным нужны дорогостоящие операции и лекарства, — говорит Алексей Алексеев, приезжий из ЛДНР.
Электрогазосварщик Михаил признается, что не может уехать без денег домой: в поселке Новый Свет его ждут жена и 10-летний сын с опухолью головного мозга. А у монтажника Сергея в Горловке остаются жена с ребенком и мама с неходячим отцом-чернобыльцем.
Истории других рабочих смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Сейчас мужчины живут в съемных квартирах, по 3–4 человека в комнате. Все надеются, что им помогут разобраться с работодателем быстро, потому что истекает срок аренды жилья, а продлить не на что.
Рабочие говорят, что оформлялись в компанию ООО «Энерготрейд Плюс» (в редакции есть табель рабочего времени бригады за май с печатью фирмы). Ни гендиректор компании, ни в ней самой не согласны с обвинениями рабочих.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Энерготрейд Плюс» принадлежит бизнесмену Сергею Зюзину. Зюзин долгое время владел «Управляющей компанией города Ярославля» вместе с бывшим депутатом Романом Фомичевым (недавно его отправили в колонию за взятки). С 2020 года доля Фомичева была передана некоему ООО. Управдом получает подряды от городских и областных предприятий на исполнение услуг по управлению жилищным фондом. Также Зюзину принадлежит несколько компаний, оказывающих клининговые услуги: собственно «Энерготрейд Плюс», «Клинингстандарт», «Биоклининг» и строительная фирма «Пожсистемресурс». Из финансовой отчетности следует, что за последние два года прибыль компании растет — с минусовой до почти миллиона рублей.
В ответ на запрос редакции 76.RU представители компании «Энерготрейд Плюс» опровергли, что за последние два месяца кому-то задолжали деньги. Несмотря на заявление рабочих о долге в 9 миллионов рублей.
При этом на прямой вопрос о том, были ли недочеты со стороны сотрудников, которые стали причиной невыплаты зарплат, в компании ответили кратко: «Имелись».
К проверке этой истории подключилась прокуратура Ярославской области.