Вахтовикам из Луганска пообещали зарплаты по 140 тысяч, но в итоге их бросили в чужом городе без денег и работы

Рабочие из Луганской и Донецкой Народных Республик — всего 28 человек — написали заявление в Следственный комитет с жалобой на невыплату зарплаты. Они работают вахтой на объектах атомно-энергетической и нефтяной промышленности. В марте их пригласили в Ярославль и обещали зарплату от 140 тысяч в месяц, но вот уже два месяца работяги сидят без денег.

