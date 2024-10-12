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Происшествия Там были продукты питания и спальные принадлежности: под Новосибирском загорелся детский лагерь

Там были продукты питания и спальные принадлежности: под Новосибирском загорелся детский лагерь

Детей в лагере не было

858
8 комментариев

На месте работают сотрудники МЧС

В Новосибирском районе загорелся детский лагерь «Сказка». Пожар начался сегодня, 12 октября.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, там вспыхнул склад. В нем хранились продукты питания и спальные принадлежности. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение за 40 минут.

— Также огнем поврежден автомобиль «Газель». Детей в лагере нет. Информация о пострадавших не поступала, — добавили в пресс-службе.

На месте работали 15 человек и 4 единицы техники.

Сегодня ночью в Ленинском районе Новосибирска в час ночи загорелось трехэтажное заброшенное здание. Пожар на улице Станционной был на площади 4 тысячи квадратных метров.

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Комментарии
8
ВИЗИТКИ54.РФ
43 минуты
Судя по фото - автомобиль газель уничтожен)
Гость
43 минуты
спольные... это ж заголовок, неужели даже заголовки вы свои не читаете?
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