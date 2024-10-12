Там были продукты питания и спальные принадлежности: под Новосибирском загорелся детский лагерь

На месте работают сотрудники МЧС Источник: МЧС по Новосибирской области











В Новосибирском районе загорелся детский лагерь «Сказка». Пожар начался сегодня, 12 октября.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, там вспыхнул склад. В нем хранились продукты питания и спальные принадлежности. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение за 40 минут.

— Также огнем поврежден автомобиль «Газель». Детей в лагере нет. Информация о пострадавших не поступала, — добавили в пресс-службе.

На месте работали 15 человек и 4 единицы техники.