Там были продукты питания и спальные принадлежности: под Новосибирском загорелся детский лагерь

В Новосибирском районе загорелся детский лагерь «Сказка». Пожар начался сегодня, 12 октября.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, там вспыхнул склад. В нем хранились продукты питания и спальные принадлежности. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение за 40 минут.
— Также огнем поврежден автомобиль «Газель». Детей в лагере нет. Информация о пострадавших не поступала, — добавили в пресс-службе.
На месте работали 15 человек и 4 единицы техники.
Сегодня ночью в Ленинском районе Новосибирска в час ночи загорелось трехэтажное заброшенное здание. Пожар на улице Станционной был на площади 4 тысячи квадратных метров.