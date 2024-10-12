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Происшествия До сих пор разбирают завалы: в Новосибирске ночью произошел крупный пожар — сгорело трехэтажное здание

До сих пор разбирают завалы: в Новосибирске ночью произошел крупный пожар — сгорело трехэтажное здание

Сотрудники МЧС тушили открытое горение 3,5 часа

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Здание было заброшено

В Ленинском районе Новосибирска в час ночи загорелось трехэтажное заброшенное здание. Пожар на улице Станционной был на площади 4 тысячи квадратных метров.

— Происходило горение внутри здания, сильные порывы ветра интенсивно распространяли огонь. Через 3,5 часа удалось ликвидировать открытое горение. Подача воды, в том числе, осуществлялась при помощи автолестниц, — рассказали в пресс-служье МЧС по Новосибирской области.

Для тушения использовали автолестницы

До сих пор ведется проливка и разборка. Пострадавших нет. На тушении работали 67 человек было 20 единиц техники.

В среду в Новосибирске на Красный проспект, 22, где расположен ресторанный дворик, съехались пожарные.

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