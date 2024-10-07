Лихач на Mercedes-Benz подрезал грузовик и остался недоволен — видео маневра и конфликта

Автомобиль лихал перед грузовиком Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Mercedes-Benz без номеров лихачил перед грузовиком в Новосибирске. Маневры попали на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным телеграм-канала, водитель грузовика снял на видео, как лихач на Mercedes-Benz без номеров сначала подрезал его, а после резко затормозил. Легковушка получила удар в фару. Очевидец сообщает, что водитель оказался недоволен случившемся, но скрылся с места аварии.

После удара в фару водитель вышел из «Мерседеса» на разборки с водителем грузовика. Звук на видео с конфликтом пришлось убрать из-за большого количества матов.

Посмотрите, как ехал водитель Mercedes Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.