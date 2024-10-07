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Происшествия Лихач на Mercedes-Benz подрезал грузовик и остался недоволен — видео маневра и конфликта

Лихач на Mercedes-Benz подрезал грузовик и остался недоволен — видео маневра и конфликта

«Мерседес» получил удар в фару во время аварии

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1 комментарий

Автомобиль лихал перед грузовиком

Mercedes-Benz без номеров лихачил перед грузовиком в Новосибирске. Маневры попали на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным телеграм-канала, водитель грузовика снял на видео, как лихач на Mercedes-Benz без номеров сначала подрезал его, а после резко затормозил. Легковушка получила удар в фару. Очевидец сообщает, что водитель оказался недоволен случившемся, но скрылся с места аварии.

После удара в фару водитель вышел из «Мерседеса» на разборки с водителем грузовика. Звук на видео с конфликтом пришлось убрать из-за большого количества матов.

Посмотрите, как ехал водитель Mercedes

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Недавно НГС писал, что водители без номеров все чаще встречаются на новосибирских дорогах. Они грубо нарушают ПДД, при этом найти того, кто сидел за рулем очень сложно.

Если вам что-либо известно о случившемся, вы знаете водитель Mercedes, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
2
Mr. President
5 минут
надо было его смять целиком и всё, вле пё ху
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