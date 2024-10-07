Лихач на Mercedes-Benz подрезал грузовик и остался недоволен — видео маневра и конфликта

Mercedes-Benz без номеров лихачил перед грузовиком в Новосибирске. Маневры попали на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
По данным телеграм-канала, водитель грузовика снял на видео, как лихач на Mercedes-Benz без номеров сначала подрезал его, а после резко затормозил. Легковушка получила удар в фару. Очевидец сообщает, что водитель оказался недоволен случившемся, но скрылся с места аварии.
После удара в фару водитель вышел из «Мерседеса» на разборки с водителем грузовика. Звук на видео с конфликтом пришлось убрать из-за большого количества матов.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
Недавно НГС писал, что водители без номеров все чаще встречаются на новосибирских дорогах. Они грубо нарушают ПДД, при этом найти того, кто сидел за рулем очень сложно.