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Происшествия «Намотался»: Toyota протаранила столб в Ленинском районе Новосибирска — видео

«Намотался»: Toyota протаранила столб в Ленинском районе Новосибирска — видео

По предварительным данным, пострадал один человек

549
8 комментариев

Авария произошла на улице Немировича-Данченко

В Ленинском районе Новосибирска автомобиль Toyota Mark II врезался в столб. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла около 17:30 в воскресенье, 8 сентября. Как пишут очевидцы в паблике, водитель автомобиля без номеров потерял управление и врезался в столб на улице Немировича-Данченко, 145а. От сильного удара столб погнулся.

— Намотался на столбик «Марковничек», — так прокомментировал аварию автор видео в паблике.

Как пишут очевидцы в комментариях к записи, по предварительным данным, пострадал водитель иномарки. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил девушку на Богдана Хмельницкого. Мужчина находился в России нелегально.

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Комментарии
13
Виталий Викторович
8 сентября 2024, 19:20
Предсказуемо
гута
8 сентября 2024, 19:18
Гнал человек и гнал, нарушал ПДД, думал, что камеры ничего не зафиксируют(номеров-то нет). Но всё равно попался. Так и с остальными будет, кто без номеров ездит и нарушают ПДД...
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