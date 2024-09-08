«Намотался»: Toyota протаранила столб в Ленинском районе Новосибирска — видео

В Ленинском районе Новосибирска автомобиль Toyota Mark II врезался в столб. Информация о происшествии опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Авария произошла около 17:30 в воскресенье, 8 сентября. Как пишут очевидцы в паблике, водитель автомобиля без номеров потерял управление и врезался в столб на улице Немировича-Данченко, 145а. От сильного удара столб погнулся.
— Намотался на столбик «Марковничек», — так прокомментировал аварию автор видео в паблике.
Как пишут очевидцы в комментариях к записи, по предварительным данным, пострадал водитель иномарки. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в городской отдел пропаганды ГАИ, чтобы узнать подробности аварии. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.
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